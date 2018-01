AVSLØRTE PÅ FACEBOOK: Rein Alexander og Marie Aadalen avslørte tvillingnyheten på Facebook. Foto: Privat

Rein Alexander (46) og kjæresten venter tvillinger

Publisert: 30.01.18 13:41

Sangeren venter tvillinger med sin 23 år gamle kjæreste i august.

– Det er helt villt! Man kan ikke bli mer glad enn det noen av oss er nå, sier Rein Alexander til VG.

Nyheten fikk han av kjæresten Marie Aadalen (23) etter å ha kommet hjem etter å ha holdt julekonsert.

– Hun sa at jeg måtte lukke øynene og at hun hadde en overraskelse til meg, forteller han.

Etter å ha gjettet på ny golfbag og et par andre ting fikk han beskjed om å åpne øynene. På bordet foran ham lå det en positiv graviditetstest. Da ble det mange gledestårer. Hos jordmor senere fikk de seg imidlertid enda en positiv overraskelse.

– Hun sa at det var to stykker. Jeg begynner å gråte bare av å si det, sier Rein Alexander.

Aadalen er allerede 12 uker på vei, og termin er i august. Kjønnene vet de ennå ikke, men det får de greie på ved neste jordmorbesøk, sier sangeren.

Babynyheten avslørte de for familien på selveste julaften.

– Da var det en fest og det ble mye sang.

Rein Alexander og kjæresten ble et par for to år siden, etter at Aadalen sjekket ham opp på Snapchat.

– Da jeg møtte henne var det ingen tvil, og siden har det ikke vært tvil. Det var turbulent den første tiden med mye avvikling, men vi visste det begge to, forteller han.

Rein Alexander forlovet seg med kjæresten Siw Hege Arntsen i 2012, men avlyse bryllupsplanene to år senere da de gikk fra hverandre.

I 2013 var Rein Alexander med i «Skal vi danse», men valgte å trekke seg etter å ha møtt veggen: