HABIL LANDHOCKEY-SPILLER: I dag fikk hertuginne Kate prøve seg på bandy. Foto: HANNAH MCKAY / X03696

William og Kate dundret løs med kølla

Publisert: 30.01.18 14:13

Hertuginnen og prinsen testet en obskur nordisk idrettsgren under sitt besøk i Sverige.

Sporten er så ukjent på verdensbasis at den britiske tabloiden Daily Mail omtaler den som «hockey» i overskriften på sine nettsider. Nordmenn og svensker vet imidlertid forskjellen på ishockey og bandy, og det var sistnevnte idrettsgren som det storfine besøket fra Storbritannia fikk prøve i Stockholm tirsdag.

Den gravide hertuginnen dundret løs med kølla sammen med sin prins, begge godt kledd for det svenske vinterværet.

Hertuginnen hadde på seg vinterkåpe fra Burberry med lett innsving i livet, og solide vinterboots fra Sorel, lyder rapportene fra den svenske hovedstaden. Hun hadde også på seg en burgunder genser fra den svenske fabrikanten Fjällräven, passende i Sverige.

Ifølge Daily Mail «scoret» prins William på to av sine forsøk. Kate traff kun på ett forsøk, selv om hun angivelig skal ha vært en habil landhockeyspiller. Paret er på et firedagers besøk i Sverige og Norge, og torsdag kommer de to til Oslo.

Selv om julen er langt unna drakk de to ifølge Daily Mail gløgg før bandykampen, alkoholfri sådan.

De to skal ifølge Aftonbladet også besøke kjøpesenteret Nordiske Kompaniet hvor det er en utstilling om britisk design, arkitekturmuseet ArkDes og Karolinska sjukhuset. De skal selvsagt også møte statsminister Stefan Lövfen og kongefamilien.