GIFTER SEG: Sophie Turner (t.h) har spurt «Game of Thrones»-kollega Maisie Williams om å være forlover i bryllupet sitt. Foto: LUCAS JACKSON / X90066

«Game of Thrones»-stjernen skal være forlover i Sophie Turners bryllup

Publisert: 23.01.18 14:16

Maisie Williams avslører at hun har blitt spurt om å være forlover for Sophie Turner når hun gifter seg med Joe Jonas.

Sophie Turner, som er kjent som karakteren Sansa Stark (21) i « Game of Thrones », ble i oktober forlovet med artist Joe Jonas (28).

Nå avslører Maisie Williams (20), som har rollen som Arya Stark, søsteren til Sansa, at hun allerede har blitt spurt om å være forlover. I et intervju med Radio Times blir hun spurt om hun jobber for å skaffe seg en posisjon som forlover i bryllupet.

– Åh, jeg har allerede fått den. Ja, det er veldig spennende. Det er ganske bisart da, sier hun i intervjuet.

Ifølge Williams har ikke bryllupsforberedelsene startet ennå, da de er i gang med innspillingen av sesong åtte av «Game of Thrones».

Jonas har to brødre, Nick og Kevin, som han først slo gjennom med i bandet Jonas Brothers. Det er naturlig å anta at de stiller som forlovere for broren når han gifter seg, selv om ingen har bekreftet det ennå.

Sophie Turner og Joe Jonas skal ha datet siden november 2016, men har holdt en lav profil.

Forlovelsen avslørte de i oktober på Instagram, hvor de begge delte bilde av forlovelsesringen.

I fjor offentliggjøre også Kit Harington og Rose Leslie fra «Game of Thrones»-universet at de var forlovet. De skal ha funnet tonen på settet til den populære serien i 2012.