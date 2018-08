Isabelle Eriksen var selv med i realityserien «Paradise Hotel». Hun forteller til VG at hun aldri kunne blitt med i «Ex On The Beach». Foto: Privat

Realitydeltakere slakter «Ex On The Beach»: - Jeg ble fysisk kvalm

Flere realitydeltakere slakter den nye realityserien «Ex On The Beach» på sosiale medier.

Tirsdag kveld var det premiere på programmet, som det har vært stor nysgjerrighet rundt. Det inneholder flørting, nakenhet og festing, men også en god dose drama.

Den nye realityserien har fått massiv kritikk etter premieren av første episode. Programmet, som fikk terningkast fire av VGs anmelder , har skapt sterke reaksjoner på sosiale medier av tidligere realitydeltakere.

Realityserien omhandler eksdamer og ekstyper som bor i en villa i Mauritius. Gjennom første episode får seerne allerede innblikk i nakenhet og drama - der det kommer opptil flere høylytte utskjellinger.

– «Paradise Hotel» er barne-TV i forhold

Isabelle Eriksen (21) er blant «Paradise Hotel»-deltakerne som reagerer mot den nye realityserien. Til VG forteller bloggeren at hun er sjokkert over det grove innholdet.

– Jeg var veldig spent på programmet og trodde det skulle være morsomt. Da første episode kom, ble jeg veldig sjokkert, forteller hun til VG.

I skrivende stund er Eriksen på 9.plass over flest lesere på Blogg.no. Eriksen forteller at hun selv aldri kunne meldt seg på programmet.

– I hvert fall ikke nå som jeg har sett første episode. Da hadde jeg sikkert vært verdens kjedeligste person, sier hun.

Eriksen forteller at hun er spent på å følge med videre, men håper deltakerne oppfører seg bedre.

– Deltakerne er veldig slemme mot hverandre! Det er mye baksnakking og man kaller hverandre for feit og stygg. Jeg ble fysisk kvalm, sier hun, og legger til:

– «Paradise Hotel» er jo barne-TV i forhold.

Fjorårets «Paradise Hotel»-deltaker, Sofie Caroline Nilsen (23), har også skrevet innlegg på bloggen der hun slakter serien. Til VG forteller bloggeren at inntrykket etter første episode, er at et slikt program ikke burde blitt sendt på TV.

– Programmet falt ikke i smak hos meg allerede etter første episode. Reality skal selvfølgelig innebære drama og intriger, men det som ble vist på TV i går var et ekstremt fokus på kropp, sex og mobbing. Det var ikke underholdende å se på, men rett og slett vondt og ubehagelig.

Nilsen forteller at den svenske versjonen av realityserien var langt mer underholdende enn den norske.

– Det jeg har sett av svenske «Ex On The Beach» er helt annerledes enn den norske. Der har jeg funnet programmet underholdende, så de har absolutt mye å lære av svenskene, sier hun.

– Fullstendig uten filter

Tidligere «Farmen»-deltaker, Geir Magne Haukås (47), reagerer sterkt på serien i et nytt Facebook-innlegg. Han ber alle unge ta avstand fra programmet.

– Ungdommer i Norge er vanligvis flott ungdom med gode verdier. Men i denne serien fremstår de som elendige karakterer - fullstendig uten filter, sier Haukås til VG.

Den tidligere «Farmen»-deltakeren legger til at han ikke har problemer med nakenhet eller nærkontakt på TV, men er rystet over innholdet i programmet.

– Dette er skremmende. Media bruker disse ungdommenes manglende dømmekraft til å selge dine produkter på en trist og kynisk måte. Sex, fyll, mobbing, trakassering, forvrengte kroppsidealer uten, mål og mening er ikke representativt for flott norsk ungdom, og er direkte skadelig, sier han og legger til:

– Man må ikke glemme at dette er slikt man tar med seg inn i voksenlivet.

Haukås spør den norske befolkningen om det er slik underholdning man ønsker seg på TV. Han ber også mediene ta ansvar og ikke omtale serien.

– Jeg ber for dem alle, skriver han.

Discovery: - Første episode ble drøy

Mediesjef Hanne McBride i Discovery Networks Norway forstår at sesongpremieren på «Ex on the beach» oppfattes som drøy.

– Første episode ble drøy, fordi det er naturlig å ta med de hendelsene som forteller historien slik den utspiller seg. Seriens premiss er jo dramatisk, all den tid ekser blir sendt til øya, og spenningen ligger i følelsene som oppstår når deltakerne må forholde seg til hverandre og nye mennesker, sier McBride.

Hun understreker samtidig at «Ex on the Beach Norge» ikke er et manusbasert eller regissert show, men et realityprogram som speiler det som faktisk skjer på øya.

Fremover lover hun mer dybde og humor.

– Seerne har foreløpig sett én av 24 episoder av programmet. I løpet av sesongen blir vi kjent med fine, morsomme og varme personer med en stor porsjon selvironi.

McBride sier imidlertid at hun blir «litt matt» av den tidligere «Farmen»-deltakerens påstand om at deltakerne bør beskyttes mot seg selv.

– Er det riktig av media å blottlegge unge mennesker, som først og fremst trenger beskyttelse mot seg selv?, skriver Haukås i Facebook-innlegget.

Til det svarer McBride følgende:

– Jeg syns det er en ufin måte å nærmest undergrave deltakernes kognitive evner på. Min erfaring er at vi har å gjøre med oppegående deltakere som er svært bevisst sin rolle både på øya under innspilling og når dette nå kommer på skjerm.

– Men både Haukås og andre er selvsagt i sin fulle rett til sine meninger om programmet, og det er sunt med debatt. Men god debatt fordrer respekt for både folk og tematikk.

Når det kommer til Isabelle Eriksens kritikk av serien, sier McBride følgende:

– Det er svært vanskelig å være uenig med Eriksen i at det ikke er spesielt bra å kalle andre feite og stygge. Det er heller ikke bra å baksnakke og kjefte. Eller å mobbe.

Samtidig kan McBride forsikre om at deltakerne får tett oppfølging av produksjonen, samt psykolog om de skulle trenge det. Hun understreker også at produksjonen har grundige samtaler med alle potensielle deltakere før de bestemmer seg for hvem som skal være med i programmet. I tillegg har alle deltakere gjennomgått grundige samtaler også med psykolog i castingprosessen.

– Min erfaring er at de er fullt klar over hva reality-deltakelse og eksponeringen det medfører betyr, både i positiv og negativ forstand.