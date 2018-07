Blogger tiltalt for kroppskrenkelse

Publisert: 26.07.18 14:03 Oppdatert: 26.07.18 14:18

RAMPELYS 2018-07-26T12:03:46Z

En norsk, kvinnelig blogger er i Oslo tingrett tiltalt for å ha kastet et glass eller en flakse i ansiktet på en mann.

En norsk, kvinnelig blogger i 20-årene er tiltalt for å ha skadet en annens kropp eller helse. Hendelsen skal ha funnet sted i februar i år ved et utested i Oslo.

Kvinnens forsvarer er Cecilie Nakkestad. Det har foreløpig ikke lykkes VG i å få tak i Nakkested eller den tiltalte.

Det var Nettavisen som først skrev om saken. Til avisen sier Nakkestad at det var bloggeren som først anmeldte forholdet. Den tiltalte forteller til avisen at hun opplevde mannen, også i 20-årene, som aggressiv og pågående, og at hun kastet glasset hun hadde mot mannen i panikk.

Nakkested forteller til TV 2 at bloggeren nekter straffskyld.

Saken skal opp i Oslo tingrett 25. oktober.

Ifølge tiltalen, som VG har fått tilgang til, måtte den fornærmede sy fire sting etter å ha fått et kutt i ansiktet.

Katja Kristine Sand Dørstad er politiadvokat i saken. Hun forteller til VG at hun ikke ønsker å gi inn på detaljer utenom det som står i tiltalen, og at dette vil fremkomme i bevisførselen i tingretten.

Saken oppdateres.