«Ex on the Beach»-Melina topper Spotify-liste

RAMPELYS 2018-09-16T13:42:26Z

Med låten «Bitch, hør her» gikk reality-deltageren rett til topps på Norway Top 50-listen. I løpet av helgen har låten blitt spilt av en kvart million ganger.

Publisert: 16.09.18 15:42 Oppdatert: 16.09.18 16:40

Låten er inspirert av et utbrudd fra Melina Johnsen (22) tidlig i «Ex on the Beach»-sesongen. Utbruddet «Du er stygg, du er feit, du er bleik, bitch, hør her» fikk sterke reaksjoner fra seerne. Nå har det blitt låt, som på et par dager har resultert i over 250.000 avspillinger.

– Faen, det er jo helt sykt. Det er sånn. What, sier hun på telefon til VG.

Vurderer konsert og nye låter

Hun forteller at takket ja til å lage en låt fordi det er en mulighet som ikke dukker opp så ofte. At den skulle toppe Spotify -listen hadde hun aldri sett for seg.

– Jeg fikk gledestårer. Hallo, jeg har klart det på en tullelåt, sier hun og ler.

Johnsen avslører at hun allerede har fått forespørsler om å holde konsert og å lage russelåter.

– Vi får se hva som skjer videre. Jeg er jo ikke akkurat en sanger. Jeg er jo faen meg tonedøv!

I Dagbladet fikk låten terningkast én, og låten har ikke akkurat fått noe kvalitetsstempel i sosiale medier.

– Jeg tar alt med et smil, og tar meg ikke selv så veldig høytidelig.

– Hva synes du om låten selv da?

– Nå har jeg begynt å like den litt. Første gang jeg hørte den, tenkte jeg «what the fuck, hva har jeg gjort», sier 22-åringen lattermildt.

– Umusikalsk

VGs musikkanmelder Tor Martin Bøe kaller låten «uhyggelig fascinerende».

– Låten er milevis mer umusikalsk enn jeg i mine sykeste forestillinger kunne tenke meg. Selv om den er laget for å underholde på fest. Eller «sjokkere» folk på generelt grunnlag.

Han mener låten er den perfekte blandingen av enkelt humor og elendige beats.

– At den topper streaminglisten er den endelige spikeren i kisten for dem som innbiller seg at man kan sette likhetstegn mellom popularitet og kvalitet.

Flere norske musikkprofiler har også uttrykt oppgitthet i sosiale medier, blant annet Atle Pettersen og Adam Ezzari.

– Slutt å gjøre lasaroner kjente! Hvorfor liker for å høre på drittmusikk, skriver sistnevnte på Instagram-stories.

– Skal man le eller gråte av at denne er nummer én i Norge, spør Pettersen følgerne sine i samme kanal.

Johnsen selv forteller at hun godt kan være enig i at det er noe galt i musikk-Norge når låten ligger på topp.

– Det er jo ikke Kanye West selv om den slår an, sier hun.