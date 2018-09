EKSVENNINNER: De tidligere venninnene var to av de første til å komme ut med overgrepsanklager mot Harvey Weinstein. Her for å markere den internasjonale kvinnedagen i Roma i år. Foto: Alessandra Tarantino / TT NYHETSBYRÅN

Asia Argento truer med å saksøke Rose McGowan

Asia Argento raser i en Twitter-melding mot sin tidligere skuespillervenninne Rose McGowan, etter at hun valgte å kommentere Argentos påståtte overgrep mot den gang 17 år gamle Jimmy Bennett i offentligheten.

Mandag gikk Argento hardt ut på Twitter, hvor hun skriver at hun gir sin tidligere venninne 24 timer på å trekke tilbake den skriftlige uttalelsen og unnskylde seg for de «horrible løgnene» hun har sagt om henne.

– Hvis ikke, har jeg intet annet valg enn å forfølge dette rettslig, skriver hun.

– Trist

Det var en skriftlig uttalelse fra Rose McGowan som fikk Asia Argento til å se rødt, skriver New York Times .

I uttalelsen, som hun kom med 27. august, skriver hun at hennes partner, modellen Rain Dive, fortalte henne at han hadde utvekslet tekstmeldinger med Argento, hvor hun innrømmet å ha hatt sex med skuespilleren Jimmy Bennett, som på den tiden var under seksuell lavalder. Videre skal hun ha sagt at hun hadde mottatt nakenbilder av Bennett siden han var 12 år uten å ha informert foreldrene eller bedt han om å slutte å sende bilder.

En talsmann for Dive, bekrefter til avisen på e-post at det McGowan skriver, er sant.

Videre skriver McGowen i den over 1000 ords lange uttalelsen at Argento var en venn som hun hadde vært glad, og at hun var trist over at vennskapet har tatt slutt.

– Det som dog er mer trist, er det som skjedde med Jimmy Bennett.

McGowan har foreløpig ikke svart på Argentos Twitter-melding mandag.

Innrømmet sex med 17-åring

De tidligere eksvenninnene var to av de første til å anklage film-mogul Harvey Weinstein for overgrep. I august ble derimot Argento selv anklaget for å ha hatt sex mot sin tidligere motskuespiller Jimmy Bennett. Hun skal da ha vært 37, og han 17. Den seksuelle lavalderen i California er 18 år.

De to ble kjent da Bennett var bare syv år og spilte rollen som hennes sønn i filmen «The Heart Is Deceitful Above All Things» i 2004.

Argento benektet først at de to hadde hatt sex. Senere innrømmet hun derimot at de hadde ligget sammen, men at det var han som hadde tvunget seg på henne og ikke omvendt.