HEFTIG FLØRT: Inger Hauge innrømmer at hun fikk sterke følelser for Henrik Elvejord Borg under innspillingen av «Ex on the beach». Men idyllen ble brått brutt. Foto: SBS Discovery

Inger Hauge ble dumpet på TV: – Henrik knuste hjertet mitt

«Ex on the beach»-deltageren var forelsket, men fikk følelsene brutalt slått i bakken. Nå snakker de ikke sammen lenger. – Det var ikke en veldig bra oppførsel fra min side, innrømmer Henrik Elvejord Borg.

Publisert: 14.09.18 20:00 Oppdatert: 14.09.18 20:48

Skandaleserien «Ex on the beach» har fått sterk kritikk fra flere hold etter scener som innebærer gruppesex, mobbing, ekstreme krangler og nakenhet. Og dramaet er neimen ikke over ennå, neste uke kan nemlig seerne forvente seg scener som - igjen - for seerne kan oppfattes som sjokkerende.

Deltagerne Inger Hauge og Henrik Elvejord Borg har i flere uker ikke lagt skjul på sin begeistring for hverandre. Etter hvert blir imidlertid idyllen brått brutt, da Henrik hopper til sengs med noen helt andre.

– Først var han kald mot meg en hel dag. Vi hadde jo en greie der inne, og jeg ble veldig glad i ham. Jeg følte veldig på det at han presset på med at han ville ha sex, og til slutt var det nesten sånn at jeg vurderte å ha sex med ham for å gjøre ham glad, forteller Inger Hauge til VG.

Vestlandsjenta sto fast ved sine prinsipper, og trosset en seksuelt frustrert Henrik. Det skal ha vært bakgrunnen for at han gjorde som han gjorde. I tillegg til at hun like før hadde brukt en hel kveld på sin «eks» Daniel Aakre Pedersen, som hun har hatt følelser for tidligere.

– Det ødela hele forholdet mellom meg og Henrik når han gikk til sengs med de jentene. Han knuste hjertet mitt. Jeg var veldig glad i ham, så det var utrolig kjipt hele greiene, medgir hun.

– Ble du forelsket i Henrik?

– Ja, det vil jeg si at jeg ble.

Etter innspillingen har de to hatt svært lite med hverandre å gjøre. Men Inger skal ha sagt akkurat hva hun mente under selve TV-innspillingen.

– Der inne prøvde jeg å forklare ham situasjonen flere ganger, men jeg følte ikke at han var åpen for å høre min versjon av saken rundt det som skjedde den kvelden med Daniel. Jeg prøvde så mange ganger, og syntes det var veldig tøft når han ble kald og bare skjøv meg helt ut. Jeg snakket med ham på premierefesten, men har ikke snakket noe mer med ham utover det.

Til VG innrømmer Henrik at han oppførte seg dårlig.

– Jeg var ikke spesielt grei mot henne. Det var ikke helt bra, det der. Men det var ikke bare den sexen det gikk på. Vi brukte mye tid sammen, ting er usikkert der nede, og da gjelder det å bruke tida så godt som mulig. For min del var det utrolig kjipt for meg at hun brukte en hel kveld på Daniel, sier han.

– Angrer du?

– Jeg angrer for måten det ble håndtert på, men jeg og Inger hadde ingen framtid og da er det egentlig like greit. Altså, det var ikke en veldig bra oppførsel fra min side. Det er egentlig barnslig og tullete, men det blir jo veldig bra TV da. Hell i uhell på en måte. Det er leit at Inger føler det sånn, men jeg pratet på henne på premierefesten og da virket det som at det ikke var noe vondt blod.

Mye av kritikken som har vært rettet mot SBS Discovery og «Ex on the beach» går på presset deltagerne har på seg til å være drøyest mulig på skjermen. Tidligere denne uka gikk også manager i Motormouth Management, Erland Bakke, ut og kritiserte kanalen for det han mente var å behandle deltagerne som apekatter.

Akkurat det kjenner ikke Hauge seg igjen i.

– Jeg følte aldri noe press. Jeg prøvde bare å være meg selv, og følte ikke at jeg måtte være en person jeg ikke var. Det som skjer, skjer tenkte jeg.

Hun tror imidlertid at andre kan ha følt det annerledes.

– Absolutt. Noen smurte nok på rollen sin der inne. Det tror jeg har å gjøre med at de vil bli sett og husket. Jo mer drama, jo mer blir de husket. Men for min del var det feil å prøve å være en man ikke er bare for å komme lenger i programmet, forteller hun til VG.

Mediesjef i TVNorge, Hanne McBride, sa onsdag dette til VG om Bakkes utsagn:

– Påstanden om at deltagerne oppfordres til sex og til å presse seg selv, får stå for Bakkes regning. Han har ikke hatt noen rolle i produksjonen og har ingen forutsetning for å mene noe om hvordan produksjonen har forløpt. Han snakker også om et konkurranseaspekt som ikke eksisterer. «Ex on the Beach» er et rent underholdningsformat, og vi som kanal har aldri hatt behov for å forkle det som noe annet.