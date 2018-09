ORDKRIG: «Skal vi danse»-dommer Tore Petterson mener at deltager Frank Løke er med på å legalisere mobbing. Det er Løke ikke enig i. Foto: Frode Hansen

«Skal vi danse»-dommer Tore Petterson ut mot Frank Løke: – Ufint, unødvendig og kjipt

«Skal vi danse»-deltageren harselerte med dommerne på Instagram, men fikk den knallhardt tilbake i fleisen. – Uprofesjonelt, mener Frank Løke.

Publisert: 11.09.18 19:09 Oppdatert: 11.09.18 19:46

Tidligere håndballstjerne og nå «Skal vi danse»-deltager Frank Løke (38) har under kallenavnet «Actionfrank» gjort det til nærmest en vane å provosere på sin Instagram-konto. Vel å merke merke med et glimt i øyet. Og etter at han i lørdagens «Skal vi danse ble belønnet med kun 17 poeng, var det dommerne i dansekonkurransen som fikk høre det.

«Dårligere dommere skal du lete lenge etter. Gi Løken 17 poeng liksom. Det eneste som kommer ut av kjeften på disse tegneseriefigurene er dårlig ånde etter Chilli Con Carne-gryta som TV 2 serverte før sending i 4.etasje» , var noe av det Løke skrev på sin Instagram.

Lenger ned skriver han følgende.

«Det er to ting som TV 2 må endre på for å løfte «Skal vi danse» ytterligere. 1. De må kvitte seg med mye daukjøtt i juryen. 2. TV 2-kokken som har servert taco og chilli con carne de to siste helgene, må få sparken eller i hvert fall en ny kokebok».

På sin «Instastory» mandag slår «Skal vi danse»-dommer Tore Petterson (38) tilbake mot den tidligere håndballspilleren. Over et bilde av Frank Løke skriver han «Tøffe gutter mobber ikke!!» og under «Bruk heller statusen din til å forebygge mobbing, ikke legalisere det!».

– Jeg er ikke bitter, men jeg synes det er unødvendig, ufint og kjipt at kjendiser ikke bruker statusen sin til bra ting, sier Tore Petterson, som forklarer hvorfor han valgte å ta til motmæle, til VG.

– Jeg er opptatt av å få Frank til å tenke på hvilke signaler han sender. Jeg skjønner at det er tøys, at han har laget en «Actionfrank»-karakter. Jeg synes bare ikke at den karakteren er etablert nok til at følgerne får det med seg. Han sier at han regner med at dommerne skjønner at jeg tullet, men det gjør ikke nødvendigvis følgerne hans, sier han.

Dansedommeren har tidligere vært åpen om at han selv har vært utsatt for mobbing. Derfor betyr dette ekstra mye for ham.

– Jeg synes det er skummelt, og kunne ønske at han kunne brukt dette til noe annet enn å spre kvalme. Jeg jobber mot mobbing og møter ofre for trakassering hver eneste dag, og synes han gir så feil signaler.

– Det handler om hvordan du er, også mot folk generelt. Her gir han en form for legalisering av mobbing, og et inntrykk av at sånn oppførsel er greit. Og når han er tøff i trynet, da skal jeg være tøff i trynet og.

Frank Løke synes ikke noe om å beskyldningene fra mannen i dommerpanelet.

– Jeg synes det er uprofesjonelt med tanke på at han faktisk er dommer i «Skal vi danse». Alle ser at dette er ren humor. Det er humor fra min side, men ikke humor fra hans side. Det er synd at han ikke oppfører seg mer profesjonelt enn som så, sier han til VG.

– Synes du at Frank Løke bedriver mobbing, Tore?

– Jeg vil ikke kalle ham en mobber, men jeg kunne ønske han kunne brukt kjendisstatusen sin til noe bedre enn dette. Han er et forbilde for mange. Og det er litt typisk én som mobber å si at de bare tullet. Men jeg har fått så mye dritt i livet mitt at det skal litt mer til før jeg bukker under. Men jeg synes det sender jævlig dårlige signaler.

Frank Løke bedyrer at han tar sterk avstand fra mobbing.

– Mobbing, det er drøyt, og noe jeg tar sterk avstand fra. Det er et viktig tema for meg også. Så at han mener jeg legaliserer mobbing, det synes jeg ikke noe om.

Petterson forsikrer imidlertid at feiden på Instagram ikke på noe vis vil påvirke dommerpoengene i tiden som kommer.

– Dette er privatpersonen Tore Petterson som snakker. Som dommer dømmer jeg dans. Det å dømme dans er det jeg er ansatt til å gjøre. Jeg er profesjonell, og lar ikke det påvirke meg i det hele tatt. Ikke på noen måte, sier han til VG.

– Tror du han kommer til å være streng mot deg på lørdag, Frank?

– Det bryr jeg meg ikke om i det hele tatt. Hadde jeg vært redd for karakteren fra dommerne, så ville jeg ikke tullet med det i utgangspunktet. Men det ødelegger jo litt for meg og dansepartneren min, Tone. Han har jo mange følgere, og jeg merket at det kom litt hat etter at han la det ut. Hadde han ikke vært dommer, kunne han ment hva han ville, mener han.

Presseansvarlig for «Skal vi danse» Anne Martha Leidland i TV 2 sier følgende om saken:

– Vi registrerer at Tore og Frank har en meningsutveksling på sosiale medier. Vi vil ikke stå i veien for at de uttaler seg som privatpersoner der. Vi er trygge på at Tore dømmer profesjonelt på lørdag, og at Frank forholder seg til de reglene som gjelder på parketten, sier hun.