«Senkveld» på TV 2 felt i PFU

Kommersielle interesser påvirket journalistikken. Det er konklusjonen fra PFU etter en klage mot det populære talkshowet.

Det er medienettsiden medier24.no som melder dette. Klagen på «Senkveld» var sendt inn fra Kindred group, som reagerte etter at de mente et innslag i fjor høst var en sammenblanding mellom journalistikk og reklame.

Klagerne har også reagert på at de to programlederne Thomas Numme og Harald Rønneberg deltar i reklamekampanjer for Norsk Tipping, med et konsept svært likt deres eget «Camp Senkveld».

Senkveld ble felt for brudd på god presseskikk på tre punkter i Vær Varsom-plakaten: Om uavhengighet og integritet, om skille mellom journalistikk og reklame og om skjult reklame og kommersiell innflytelse.