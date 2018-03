FRI OG FRANK: Frank Løke og kona Anette gikk fra hverandre tidligere i år. Nå er Frank alene igjen på odelsgården, som blant annet innbefatter et fjøs med mange gamle gjenstander med stor affeksjonsverdi for den tidligere "Farmen kjendis"-deltageren. Foto: Alf Øystein Støtvig

Nysingle Frank Løke: - Jeg levde på en løgn

Bjørn Ekker Journalist

Alf Øystein Støtvig (foto)

Publisert: 18.03.18 08:17

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-03-18T07:17:01Z

Frank Løke måtte late som at alt var bra da han og kona Anette hadde bestemt seg for å gå fra hverandre. Nå snakker han ut om livet etter bruddet.

I februar ble det kjent at «Farmen kjendis»-deltager og tidligere håndballstjerne Frank Løke (38) og kona Anette (32) har gått fra hverandre etter 15 år. Til VG uttalte han da at bruddet ikke hadde noe som helst med «Farmen kjendis» å gjøre.

Nå, drøye én måned senere, har livet gått sin gang. Og istedenfor å sette seg ned å gråte, bestemte Frank seg for å satse enda mer på trening og konkurranser. Denne helgen deltar han også i FredagsBirken på fredag - og Ridderrennet på lørdag.

– Jeg tror det er bra å ha noe å drive med når man går gjennom et samlivsbrudd som dette. Det er bedre det enn å grave seg ned hjemme og bare være trist og lei. Det har blitt en slags terapi for meg, sier han til VG.

Fikk mange spørsmål

Bruddet mellom Frank og Anette kom som et sjokk for mange. Men sett i ettertid synes 38-åringen det var greit at nyheten smalt ned som den gjorde i offentligheten.

– Det var egentlig helt greit, for da slapp jeg å leve i en fasade lenger. Jeg fikk jo mange spørsmål om hvordan det gikk med familien og barna og slikt. Jeg levde på en løgn, og lot som alt var bra. Etterpå har jeg fått masse støtte fra familie og venner, som sier de er der om jeg skulle trenge dem. Det setter jeg veldig pris på, sier Løke.

Anette var bare 18 år gammel da hun flyttet sammen med håndballstjernen Frank i Tyskland. Men karrieren førte dem på flyttefot flere ganger, og for tre år siden flyttet de hjem til Norge, der de overtok en gård på odel i Stokke utenfor Tønsberg.

Gården har vært i Franks familie i generasjoner, og etter separasjonen har Frank blitt værende i familieboligen.

- Alt for barna

Sammen har Frank og Anette to barn, som de prøver så godt det lar seg gjøre å ta vare på oppi alt dette.

– Vi gjør alt for at barna skal ha det bra, og jeg synes jo de har taklet det bra, også. Det er selvfølgelig kjedelig at mamma og pappa ikke er sammen lenger, men det blir lettere når de er på skolen og hører at andre i klassen også har skilte foreldre. Og så er det god stemning mellom meg og Anette når vi er sammen rundt barna. Det er aldri noe positivt med en skilsmisse, men sannsynligvis er det en bra ting på sikt, mener han.

– Har du forandret deg som pappa på noe vis etter det som har skjedd?

– Ja, man endrer seg litt som person. Og så føler man jo at man må vise barna at man er enda mer glad i dem. De skal ha det gøy den tiden de er sammen med meg, og det er noe jeg prøver å etterstrebe.

– Sjokkert over folk

Årsaken til at ekteskapet til Anette tok slutt, er ifølge Frank sammensatt.

– Vi opplevde et eventyr i de 12 årene jeg var profesjonell håndballspiller, men virkeligheten tok oss da vi kom hjem til Norge. Vi gled sakte men sikkert fra hverandre, og så kom vi til slutt til et punkt der det ikke gikk lenger, sier Frank, som innrømmer at oppmerksomheten rundt bruddet har ført til stor pågang fra single kvinner rundt om i landet.

– Ja, det er mange «single moms» som ser etter single menn for å si det sånn. Pågangen har vært veldig stor. Jeg har også hatt - og har fortsatt - noen mannlige friere, men folk har kanskje skjønt etter hvert at det er kvinner jeg faller for, humrer han.

Hvordan tidene har forandret, seg har overrasket Frank.

– Jeg har jo vært «off the market» i 15 år, og jeg må si det har skjedd mye på den tiden. Jeg får tilsendt mye rart, og er overrasket over hvor fort folk går rett på sak. Det synes jeg egentlig bare er morsomt, men jeg er likevel sjokkert over hva folk får seg til å gjøre.

– Gode venner

– Har du noen nye i kikkerten?

– Nei, det har jeg ikke, selv om mange tror det. Jeg er fri og frank enda, selv om det har gått noen rykter.

Ryktene Frank sikter til er omtalt i fredagens Se og Hør. Der fremgår det nemlig at den tidligere «Farmen kjendis»-deltageren har innledet en «het flørt» med Ida Jaunsvika Bommen (34), som i sommer jobbet på «Farmen kjendis»-settet da Frank deltok.

Men den tidligere håndballspilleren er noe hemmelighetsfull rundt den 34 år gamle jenta.

– Jeg og Ida har en god tone og er gode venner. Vi ble kjent under Farmen kjendis - i smia av alle ting, sier Løke.