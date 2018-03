KRITIKERROST: Joaquin Phoenix får mye skryt for rollen som den tidligere krigsveteranen Joe i «You Were Never Really Here». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Joaquin Phoenix som brutal hevner med ølmage

Publisert: 09.03.18 10:41

CANNES (VG) Joaquin Phoenix er ikke helt som andre Hollywood-superstjerner, følger ikke vanlig kotyme og innrømmer at han liker å kødde litt.

Denne uken er han å se som en ganske brutal hevner som jakter opp mindreårige, redder dem fra misbruk og dårlige folk væpnet med en hammer. Filmen hadde premiere under filmestivalen i Cannes i fjor, hvor Phoenix vant prisen for beste skuespiller.

Der fikk 43-åringen overskrifter for å dukke opp på den røde løperen i sneakers, ikke helt utypisk. VG møtte ham sammen med et knippe andre europeiske journalister et par dager før.

Med en sneip i munnviken, kledd i joggebukse og collegegenser ankommer superstjernen, uten de mange pr-hjelperne som pleier å følge i kjølvannet i Cannes.

Med et bredt smil hilser han, og snur på intervjusituasjonen før journalistene rekker å stille spørsmål selv. Han henvender seg til en østerriksk journalist.

– Hva er etternavnet ditt? Trio. Ah, Trio. Lett å huske. Nice!

Han ser spedere ut enn han gjør i «You Were Never Really Here». Til den trente han i to måneder for å bli voldsom hevner, men han ser ikke ut som en vanlig actionhelt av den grunn. Phoenix insisterte nemlig på å beholde ølmagen, og fokuserte på å bygge opp armmusklene.

– Jeg ville definitivt ikke ha en fyr som har trent mye, og gått på riktig diett. Folk som har slike jobber har jo ikke seks timer daglig til slikt! Jeg ville vise en vanlig fyr, midt i livet.

Phoenix’ CV består av en rekke kritikerroste filmer, men han har sjelden vært å se i rene blockbustere de siste årene. Og selv om han skal ha vært aktuell til superheltfilmen «Doctor Strange» er det ikke noen stor fare for at han blir å se i en slik film med det første. Phoenix vrir seg i stolen og prøver sier han prøver å svare diplomatisk når slike spørsmål kommer.

– De lager noen morsomme filmer. Jeg er ikke noen jævla filmsnobb altså! Jeg liker de filmene noen ganger, og de holder den jævla bransjen gående. Jeg har ingen problemer med dem.

Skuespilleren er også kjent for å være med i prosjekter med altoppslukende roller. Han lurte en hel filmverden med «I’m still here» i 2010, en slags tulledokumentar om han selv som skulle droppe filmkarrieren for å bli rapper.

I forkant fikk han en rekke medieoppslag etter merkelig oppførsel i offentligheten, blant annet hos David Letterman. I Cannes blir han spurt om nettopp dette, fascinasjonen for prosjekter som «tar over livet» hans.

– Det er for det jeg liker det. Kanskje jeg liker hard jobbing? Nei, fader altså. Jeg vet ikke om jeg jobber hardt. Det er bare pisspreik. Jeg vet ikke hva jeg liker jeg. Haha, jeg bare sier ting, svarer Phoenix før han får samlet seg til et resonnement.

– Det er vel sånn med dere også? Når dere får til en skikkelig god setning, tenker dere: Wow, hvor i all verden kom dét fra? Det skjedde bare. Dét øyeblikket er verdt alle dagene da ingenting skjer.

– Liker du å spille outsider?

– Hva betyr det? Jeg likte dette prosjektet fordi det var mest meg på settet. Jeg trenger regissørens oppmerksomhet hele tiden. Jeg er egoistisk, jeg liker å gå rundt på settet og finne ut av ting alene, sier Phoenix, på en måte som slett ikke høres så breialt ut som det ser ut på trykk.

– Hva gjør du når du ikke får nok oppmerksomhet?

– Ha, hva mener du, på jobb? Haha, jeg prøver å finne ut hvor du vil her! Folkens, dere vet jo jeg bare kødder. 90 prosent av det jeg sier er bare morotull.

– Jeg tror du var ærlig da du sa du ønsker regissørens fulle oppmerksomhet?

– Jo, jeg gjør det. Men jeg liker ikke de som henger over meg hele tiden heller. Når jeg er i sonen så opptrer jeg ikke for å få noens bekreftelse. Men jeg liker å snakke om ting og diskutere med regissøren.

Phoenix er nominert til Oscar tre ganger, og han vant Golden Globe i 2006 for rollen som Johnny Cash i «Walk the Line». VG vil vite om priser betyr noe for ham i og med at han var favoritt til skuespillerprisen i Cannes, som han altså gikk hen og vant.

– Er jeg det? Å, hvordan skjedde det? Jøss, det er latterlig. Selvsagt betyr det noe, det er jo karrieren min. Den ville vært annerledes uten. Men mener du at de er viktige fordi det er en bekreftelse på det jeg gjør? Det viktigste for meg er at regissøren blir glad for det jeg gjør. Det er det viktigste. Ellers innebærer det kanskje: Jess, nå kan jeg få en jobb til!

Dagen etterpå får en noe forfjamset, men svært ydmyk Joaquin Phoenix skuespillerprisen i Cannes. Han sier han deler den med regissør Lynne Ramsey og unnskylder seg for skotøyet.