HOVEDROLLER: Eirik Hvattum, Jørgen Evensen, Torjus Tveiten og Johannes Roaldsen Fürst har både skrevet manus og spiller hovedrollene i serien «Hvite gutter» som har premiere 7. januar på Dplay. Foto: Ida Hvattum

Skrev serie om vestkantgutter – endte selv med hovedrollene

Publisert: 05.01.18 13:46

RAMPELYS 2018-01-05T12:46:51Z

NYDALEN (VG) I «Hvite gutter» møter vi fire vestkantgutter i tyveårene som ikke helt har vokst fra tiden da de var konger på videregående.

På Oslos beste vestkant bor Jens, Mathias, Leo og Herman i kollektiv. Dagene går stort sett med på loking og dagsfylla, mens de andre folkene fra videregående har fått seg karrierer.

Bak serien står Eirik Hvattum Bjørnstad (31), Jørgen Evensen (27), Torjus Tveiten (26) og Johannes Roaldsen Fürst (25). Hovedrollene har de selv.

– Det var billigere, sier de og flirer.

– Er dere venner i virkeligheten også?

– Bestevenner!

Vestkant-tyn

Kvartetten møttes gjennom studier på Westerdals, og fikk samtidig praksis i produksjonsselskapet Feelgood FST. Her dukket spørsmålet opp om de kunne tenke seg å lage TV-serie om et guttekollektiv sammen.

– Det følte vi folk kanskje hadde sett før, så vi bestemte oss for å også drite ut vestkanten litt, forteller Fürst.

I løpet av sommeren i fjor ble idéen om «Hvite gutter» til, samme høst var piloten klar.

Selv har de alle oppvokst på vestkanten, med unntak av Hvattum som er fra Sarpsborg. Det får han tyn fra hos de andre guttene bak kamera, men foran er det vestkantfolket som får gjennomgå.

– Vi håper det er noen som kjenner seg igjen, sier Evensen.

Inspirasjon til serien har de hentet fra egne erfaringer eller observasjoner. Rollene de spiller derimot, er nettopp det – roller.

– Karakterene har lavere selvinnsikt enn oss. Det er heller noen fellestrekk av typene vi kjenner til. Vestkanten handler mye om en fasade av å være vellykket, sier Tveiten.

De innrømmer likevel at rollefigurene har noen elementer hentet fra seg selv.

– Noen av oss er bortskjemte og privilegerte, gliser Tveiten, og undrer seg over om det er normalt å få pakkekalender levert på døren av mamma i en alder av 26 år.

I gang med sesong to

I kontoret i Feelgood sine lokaler på Nydalen har de pyntet med kaktus og bilder av seg selv. Veggene er dekket av post it-lapper og og plakater med idéer. Før første sesong har hatt premiere 7. januar på Dplay er de allerede i gang med å skrive sesong to.

– Vi føler at vi har fått mye spillerom. I første sesong fikk vi prøve oss fram, nå kan vi spisse ting som funker, sier Evensen.

Akkurat hva som dukker opp i den andre sesongen er fortsatt på skriveblokken. Men seerne skal ikke se bort fra at tradisjoner som 17. mai og russetid får et vestkantpreg på seg.

– Også er det ikke umulig at noen håper at besteforeldre skal dø for at man skal arve litt penger, sier Bjørnstad.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!