Per Petterson om filmen «Ut og stjæle hester»: – Veldig nervøs for å bli skuffet

BERLIN (VG) Forfatteren bak suksessromanen var bekymret for å måtte late som han likte filmen for å ikke såre regissør Hans Petter Moland. – Heldigvis slapp jeg det.

Filmatiseringen av «Ut og stjæle hester» ble vist under filmfestivalen i Berlin lørdag, og forfatter Per Petterson (66) var på plass i hovedstaden for å overvære premieren.

Han forteller til VG at han ble overrasket da han ble spurt om å være med, og at omgivelsene var langt mer prangende og glamorøse enn han er komfortabel med.

– Men du veit, gutt fra Veitvet og gå på rød løper, sier han og ler hjertelig.

– Jeg har aldri vært med på noe sånt, jeg sitter stort sett alene inne i skogen!

Fikk skryt av døtrene

Han forteller at han hadde på seg en gammel dress og en tversoversløyfe han hadde fått i julegave av døtrene. Han sendte dem bilde fra den røde løperen.

– De synes jeg var en veldig stilig kar, sier han og smiler fornøyd.

– Jeg er ikke glad i rampelys, jeg er jo ikke det. Jeg tror ikke jeg skal gå på rød løper igjen, det var litt slitsomt mentalt. «Hva gjør jeg nå liksom, hvor skal jeg ha hendene mine». De ropte «Per», og skulle jeg snu meg og vinke. Skal jeg vinke til publikum, jeg er jo ikke skuespiller. Jeg var jævlig stressa, fortsetter han lattermildt.

SENDTE TIL DØTRENE: Per Petterson forteller at han var ukomfortabel på den røde løperen, men at døtrene hans synes han var stilig. Foto: Privat

Boken, som har fått massiv anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt, kom ut i 2003. Allerede året etter ble filmrettighetene kjøpt opp. For Petterson var det viktig at nettopp Moland skulle gjøre filmen.

– Jeg sa nei til andre, selv om de skulle gjøre det fortere, forteller han.

Regissøren selv fortalte til VG lørdag at landskapet i boken var så nært personlig at det tok lang tid før det passet seg å lage å filmen.

– Første gang jeg forsøkte å finne ut av hvordan jeg skulle gå til verks for å lage «Ut og stjæle hester», var jeg utmattet etter å ha laget «The Beautiful Country». Det har delvis med at jeg har vokst opp på gård, så det landskapet, og det å bo langt inne i skogen og langt fra folk, er en del av min virkelighet og min bakgrunn. Selv om all skolegangen min har vært i byen, så er det er min barndoms landskap, sa han.

I BERLIN: Forfatter Per Petterson ble lettet over at han likte filmatiseringen av suksessromanen hans, «Ut og stjæle hester». Foto: Anniken Aronsen/VG

Følte lettelse

Petterson, som har valgt å holde avstand til selve filmatiseringen, forteller at han var bekymret for hvordan han skulle reagere etter å ha sett filmen.

– Jeg var veldig nervøs for å bli skuffet, innrømmer han.

Han forteller at det første han kjente på etter å ha sett den, var lettelse.

– Jeg var litt nervøs for at jeg måtte fake overfor Hans Petter at jeg likte den. Det første jeg tenkte var at han ikke måtte bli lei seg. Men heldigvis slapp jeg det. Jeg likte den veldig godt, smiler og han, og forteller at det første han gjorde da filmen var over, var å klemme regissøren.

Filmen fikk terningkast fire i VG. ««Ut og stjæle hester» er en ualminnelig vakker film, full av gispende natur og arbeid så rytmisk at det nesten blir en slags musikk», skriver anmelderen.

Petterson leser sjelden anmeldelser av sine egne bøker. Men VGs anmeldelse av filmen har han skummet gjennom.

– Jeg synes den var veldig fin og positiv. Derfor skjønte jeg ikke helt den fireren, sier han lettere oppgitt.