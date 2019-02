FÅR KRITIKK: Liam Neeson, aktuell med filmen «Cold Pursuit», er i hardt vær etter sine uttalelser til Independent. Nå beskyldes han for å være rasist.

Hans Petter Moland om Neeson-reaksjonene: - Absurd

BERLIN (VG) Den norske regissøren fikk på pressekonferansen spørsmål om bråket rundt Liam Neeson.

Hevnthrilleren «Cold Pursuit» hadde premiere i New York tirsdag, men rød løper-seansen ble avlyst som følge av bråket rundt skuespillerens uttalelser om hvordan han for en tid siden gikk rundt i gatene med et våpen, rasende av hevnlyst etter at en av hans kjære var blitt voldtatt av en svart mann.

– Jeg spaserte opp og ned ulike gater med en batong, mens jeg håpet at jeg ville bli konfrontert av noen. Jeg skammer meg over å si det, men i omtrent en uke gikk jeg rundt og ønsket at en svart jævel ville komme ut fra en pub og terge meg med noe, skjønner du? Så jeg kunne ta livet av ham, sa Neeson til The Independent.

Fredag hadde regissør Hans Petter Moland og co. premiere på «Cold Pursuit» i Berlin.På pressekonferansen ble det stilt spørsmål om hva han tenker Neesons historie og om reaksjonene i forkant av premieren.

– For meg er det mest absurde å ha to premierer 24 timer apart. I går åpnet «Cold Pursuit» til veldig sunne publikumstall. Jeg tror ikke mange regissører opplever det. Det i seg selv er absurd. Når det kommer til filmen og lanseringen er det alltid ute av hendene til regissøren. Til og med tittelen er ofte ute av hendene til regissøren. I forbindelse med Liam har jeg sagt det jeg trenger å si, sier regissøren, som fortsetter:

MØTTE PRESSEN: Regissør Hans Petter Moland møtte pressen i Berlin lørdag i forbindelse med premieren av «Cold Pursuit». Der fikk han spørsmål om uttalelsene til Liam Neeson. Foto: Terje Bringedal

– Han er veldig ærlig og. Han er ikke rasist, så jeg tror flere mennesker bør lese artikkelen og gjøre seg opp en mening i stedet for å lytte til hva andre tenker om det. Folk kommenterer «Cold Pursuit» uten å ha sett den. Det tar min stemme vekk. Den norske filmen var her for fem år siden. De som så den filmen, vet hva ambisjonen og våre hensikter med filmen var, og det er det samme med denne. Det er en visning av veldig dumme menn, mener han.

Skuespiller Stellan Skarsgård mener Neeson blir dømt for hva folk tror han tenker.

– Jeg finner det forstyrrende og skremmende å leve i en verden hvor man ikke bare blir straffet for gjerningene sine, men for hva de sier og hva de tenker - og ikke minst hva folk tror at du tror, sa han.

SPILLER I FILMEN: Stellan Skarsgård. Foto: Mona Grivi Norman

Når avisreporteren i Independent surte Neeson om han sikter til voldtektsmannen når han sier han ville drepe, svarte skuespilleren «Jeg ville drepe hvilken som helst svart mann. Men det handlet ikke om rasisme».

Men det er det svært mange som nekter å akseptere. Neeson, kjent fra filmer som «Schindlers liste», «Star Wars», «Taken» og «Love Actually», blir i heftige ordelag på sosiale medier beskyldt for å være nettopp det – rasist. På Twitter har det rent inn med meldinger fra illsinte og sjokkerte mennesker.

Enkelte skriver at uttalelsen er det drøyeste og mest oppsiktsvekkende noen har kommet med under et intervju. Andre sier at de har fått nok av Liam Neeson «for godt».

