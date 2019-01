BEKLAGER: Prins Philip har beklage til kvinnen som ble skadet i bilulykken tidligere i januar. Foto: Alastair Grant / AP

Prins Philip (97) beklager etter ulykke

Dronning Elizabeths ektemann prins Philip har skrevet et brev til kvinnen som ble skadet i bilulykken hvor han beklager hendelsen.

Publisert: 27.01.19 20:26

Hertugen av Edinburgh var tidligere i januar involvert i en bilulykke nær Sandringham-slottet i Norfolk nordøst for London. 97-åringen kom uskadet fra ulykken, mens de to personene i den andre bilen ble behandlet for lettere skader.

I etterkant har prins Philip uttrykt at han er skremt etter ulykken og glad for at ingen ble alvorlig skadet. Emma Fairweather (46) brakk armen i ulykken, mens sjåføren fikk noen mindre skader.

Det britiske kongehuset har blitt kritisert for hvordan de har reagert i ettertid av ulykken, men nå har Hertugen sendt et offisielt brev til Fairweather hvor han beklager det som har skjedd.

Fairweather sier til The Mirror at hun syns brevet var «en hyggelig gest».

– Det er et vanskelig brev å skrive – å vite hva som er det rette å si, uten å gjøre meg mer opprørt.

I brevet skriver Philip at det var trist å høre om armen hennes, men at han er glad for at ingen ble alvorlig skadet.

– Jeg ønsker å fortelle deg hvor utrolig lei meg jeg er for min rolle i ulykken ved Babingley-krysset, skriver Hertugen til Fairweather.

Videre skriver han at han under normale omstendigheter ikke har problemer med å se trafikken fra Dersingham når han kjører inn mot krysset, men at solen var lav på himmelen noe som kan ha hatt enn innvirkning på synet.

– Det eneste jeg kan tenke meg, er at jeg ikke så bilen, og jeg er svært lei meg for utfallet av det, skriver han i brevet som er signet «Philip».

Fairweather sier til avisen at hun syns det var veldig fint av ham å signere brevet uformelt.

– Jeg ble positivt overrasket av hvor personlig det var. Mange sa det var urealistisk av meg å ønske medmenneskelighet fra Prins Philip, men det mener jeg at jeg fikk i dette brevet, sier Fairweather til avisen.