SLUTT: Forholdet mellom Ulrikke Falch og Henrik Elvejord Borg skal være over. Her er de på NRK P3 Gull-utdelingen i november i fjor. Foto: Fredrik Solstad

Brudd for Ulrikke Falch og Henrik Elvejord Borg

RAMPELYS 2019-01-27T13:54:47Z

Ulrikke Falch og kjæresten har gjort det slutt, bekrefter Falch overfor VG.

Publisert: 27.01.19 14:54 Oppdatert: 27.01.19 15:09

Falch er svært ordknapp om det nylige bruddet.

– Når skjedde dette?

– Det ble sluppet en musikkvideo nå på fredag. Det ble slutt før det, sier hun til VG.

Elvejord Borgs musikkvideo «High on love» ble sluppet fredag 25. januar.

De to ble sammen i høst, og bekreftet forholdet etter lengre tids spekulasjoner.

VG har vært i kontakt med Elvejord Borg, han ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

På sin egen instagramprofil har han imidlertid lagt ut et bilde av de to, med teksten «Nistrist. Jeg og Ulrikke er ikke lenger sammen. Jeg er helt knust».

Borg, også kjent som «Blodprinsen», ble et kjent fjes etter sin deltagelse i den mye omtalte realityserien «Ex On The Beach ».

Ulrikke Falch er kanskje aller mest kjent for sin rolle som «Vilde» i kritikerroste NRK-suksessen «SKAM».

Etter dette har Falch gjort seg bemerket som en engasjert samfunnsdebattant og feminist, og har også lansert egen podcast.

Det hadde versert flere rykter om parets romanse, før de offentliggjorde forholdet i september 2018.