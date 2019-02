ANKER DOMMEN: Runar Søgaard. Foto: JANNE MØLLER-HANSEN

Leif GW Persson om dommene mot Runar Søgaard: – Svært uvanlig

Økonomisk kriminelle pleier ikke å gjenta forbrytelser slik Søgaard har gjort, mener anerkjent svensk krimekspert. Søgaard reagerer sterkt på uttalelsene, og synes saken mot ham var en farse.

Sist torsdag ble «Farmen kjendis»-deltager Runar Søgaard (51) fra Kongsvinger dømt til ett år og åtte måneders fengsel, samt fem års næringsforbud.

I Nacka tingrett ble han dømt for 20 tilfeller av skatteunndragelse og tre grove brudd på bokføringsloven. Han ble frikjent for anklager om dokumentforfalskning.

Hverken Søgaard eller hans advokat var til stede i retten, ifølge ham selv.

– Vi ville ikke medvirke i en sånn bisarr forestilling, skrev Søgaard på Facebook da dommen var gjort kjent.

– Det som skulle vise seg å bli en rettslig farse hvor aktor satt i en fem timer lang monolog som ikke kunne bestrides hverken av våre vitnesbyrd eller våre advokater, resulterte i dagens dom, mener han.

Sjeldent

Dommen er Søgaards tredje for økonomisk kriminalitet på syv år.

Dette har fått den berømte svenske kriminologen og forfatteren Leif GW Persson til å sperre opp øynene.

– Han har konkurrert i denne grenen i ganske mange år, sier Persson i et intervju med svensk TV4.

– Altså, Søgaard er dømt for tre lignende lovbrudd over en periode på syv år. Og det er svært uvanlig. Han kan være noe så sjeldent som en stadig tilbakefallende økonomisk kriminell, mener Persson.

Hyggeligere

Kriminologen bemerker videre at økonomiske forbrytere ofte behandles mildt i retten – av den enkle grunn at de «ser hyggeligere ut» enn andre kriminelle som frekventerer rettssaler jevnlig.

Persson tror ikke at Søgaards fengselsstraff er et forsøk på å statuere et eksempel med en kjent person fra domstolens side.

Han mener imidlertid at Søgaards tidligere dommer og kjendisstatus kan ha gjort skattemyndighetene ekstra oppmerksomme på navnet.

PROFESSOR I KRIMINOLOGI: Leif GW Persson. Foto: JANNE MØLLER-HANSEN

I 2015 ble Søgaard dømt til to måneders fengsel for brudd på bokføringsloven. Den sonet han med fotlenke hjemme.

– Jeg kommer aldri til å sitte i fengsel, sa han til Aftonbladet i den forbindelse.

I 2012 ble han også dømt for brudd på bokføringsloven. Dommen ble gjort betinget, og Persson mener Søgaard nå må sone rundt 20 dager ekstra i fengsel som følge av den nye kjennelsen.

Manglet vitne

Det Søgaard mener er sakens hovedvitne – hans egen far, ifølge Aftonbladet – kunne ikke være til stede i retten.

Som følge av dette møtte heller ikke Runar Søgaard eller hans advokat opp.

Hans far skal ha sittet i selskapets styre.

Søgaards advokat Leif Gustafson har sagt til VG at saken vil bli anket. Søgaard selv tror dommen ikke vil bli rettskraftig.

– Det handler om et selskap hvor jeg aldri har sittet i styret og aldri noensinne hatt fullmakter for skatter og erklæringer, sier han til VG, og mener at Leif GW Persson ikke kjenner til hele bildet av saken.

– Persson kan ikke ha lest dommen spesielt godt. Han blander selskapet og meg som privatperson, det er to ulike saker.

– Horrible påstander

Søgaard reagerer sterkt på uttalelsene til den svenske krimeksperten.

– At jeg «har konkurrert i denne grenen i ganske mange år» er en helt horribel påstand. Det jeg er dømt for tidligere er at regnskapene ble levert inn for sent. Sverige er det eneste landet i hele den vestlige verden hvor man får fengselsstraff for å ha levert inn bokføringen noen måneder for sent, hevder Søgaard.

– Det mener jeg er enormt viktig informasjon i denne saken. Undertonen her er jo at jeg har begått kriminelle forbrytelser, det er ikke riktig.

– Du er vel dømt for å ha begått kriminelle forhold?

– Det jeg ble dømt for i de to tidligere sakene, var forhold man i Norge ville fått toppen 10.000–15.000 kroner i bot for.

Ifølge Brønnøysundregistrene (2019-tall) er forsinkelsesgebyret for et komplett årsregnskap som ikke leveres innen tidsfristen i Norge på 59.800 kroner.

Leif GW Persson mener for øvrig at Søgaard er godt rustet til ankesak, med tanke på advokaten som representerer ham.

– Han er den jeg selv ville valgt om jeg holdt på med slikt, sier Persson til TV4.