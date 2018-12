KJENDISPAR: Sammen med familie og venner skal de to kjendisene gifte seg i India lørdag. Foto: Sunil Verma / TT NYHETSBYRÅN

Priyanka Chopra og Nick Jonas røper bryllup-detaljer

Hun er fra Bollywood, han fra Hollywood. Lørdag gifter de seg i et gigantisk, indisk palass.

Publisert: 01.12.18

Bollywood-stjernen Priyanka Chopra avslører i et Vogue -intervju at det tre dager lange bryllupet kommer til å bli av den ekstravagante sorten:

– Gjestene kommer til å måtte ta en ferie etter dette bryllupet, sier Chopra til motemagasinet.

36-åringen er en av Indias største filmstjerner, og lørdag gifter seg hun seg med sin ti år yngre forlovede Nick Jonas.

Den amerikanske artisten fridde til Chopra under en ferietur til Kreta.

Lørdag er det duket for et nærmest kongelig bryllup på Umaid Bhawain-palasset i Rajasthan, nord i India.

Palasset er verdens sjette største private eiendom. Det har 347 rom, et eget museum, svømmehall, tennisbaner og flere store saler, for å nevne noe. Utenfor er det 15 ulike hager, der synet av påfugler ikke er uvanlig.

Under lørdagens bryllup er det lagt opp til to ulike seremonier. Det starter med et indisk bryllup, etterfulgt av en ny seremoni med kristne tradisjoner ledet av faren til Jonas, som er prest. De to seremoniene blir holdt i ulike deler av palasset.

Under den indiske seremonien skal brudgommen ha på seg en turban og et sverd rundt livet, slik landets tradisjoner tilsier. Ifølge Vogue-intervjuet vil han også komme ridende på en hest.

– Er du komfortabel med å ri på hest? spurte Chopra forloveden under intervjuet.

– Ja. Jeg gleder meg, svarte Jonas.