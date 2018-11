SKAPEREN: Stephen Hillenburg skapte tegneseriefiguren om «Svampebob Firkant» i 1999. Foto: Charles Sykes / TT NYHETSBYRÅN

«Svampebobs» far (57) er død

Stephen Hillenburg døde 57 år gammel av sykdommen ALS.

Det er det amerikanske TV-nettverket Nickelodeon, som har sendt den populære tegneserien om «Svampebob Firkant» siden 1999, som bekreftet dødsfallet i en pressemelding, skriver Variety.com .

- Han var en langvarig elsket venn og kreativ partner for alle i Nickelodeon. Våre hjerter går ut til hele hans familie, skriver kanalen i pressemeldingen.

Ifølge kanalen døde Hillenburg av Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) , som angriper musklene i kroppen. Han skal ha blitt diagnostisert med sykdommen i mars i fjor.

I tillegg til å skape karakteren «Svampebob Firkant», regisserte Hillenburg også filmen med samme navn i 2004.

En påminnelse

Hillenburg begynte sin animasjonskarriere i 1987 hvor han begynte på en grad i eksperimentell animasjon på California Institute of Arts in Valencia. Senere begynte han å jobbe for Nickelodeon hvor han etter hvert endte opp med å skape «Svampebob»-figuren. Kanalen har sendt over 200 episoder av serien siden da.

– Hillenburg tilegnet «Svampebob» en unik sans for humor og uskyldighet som har brakt glede til generasjoner av barn og familier fra alle verdens steder. Hans originale karakter og Bikinibunnen-verden vil lenge stå som en påminnelse om verdien av optimisme, vennskap og den ubegrensede kraften som fantasien kan ha, skriver nettverket i pressemeldingen.

Serien har tidligere vunnet priser på både den britiske og amerikanske utgaven av Emmy Awards .