FORFATTER: Durek Verrett, her i Stavanger i forbindelse med turnéen han og prinsesse Märtha Louise var på tidligere i år.

Sjaman Durek-boken: Kreft-avsnittene som fikk forlagssjefen til å se rødt

Bare dager før Sjaman Durek Verretts bok «Spirit Hacking» skulle komme på norsk, ble den stoppet. Her kan du lese hva det var som fikk forlagssjef Knut Ola Ulvestad i Cappelen Damm til å si: Her går grensen.

Cappelen Damm har forklart at de i utgangspunktet var av den oppfatning at Dureks bok, både sett i lys av sjamanens kjærlighetsforhold til prinsesse Märtha Louise og i lys av ytringsfriheten, er av offentlig interesse.

Først i forrige uke ble det klart for forlaget hva Durek Verrett faktisk skriver om årsakene til kreft og behandlingsmåter i boken.

Da var grensen nådd for forlagssjef Knut Ola Ulvestad i Cappelen Damm.

Vil ikke spre

Han ønsker ikke å bidra til at den norske oversettelsen av disse partiene blir publisert. Ikke har forlaget rettighetene til det lenger, heller. Og Ulvestad har heller ikke lyst til at de omtalte tekstpassasjene skal bli spredd.

– Det var for så vidt flere ting jeg reagerte på, men de avsnittene som omhandler kreft var alene nok. Jeg har ikke lyst til å peke på flere, siden avgjørelsen om å stoppe boken nå er tatt. Og dette handler om tekstpassasjer jeg ikke har lyst til skal bli spredd i offentligheten, sier Ulvestad til VG.

Han understreker at det Cappelen Damm nå gjør er å gå i seg selv.

– Vi har stoppet utgivelsen, vi har terminert kontrakten, og er nå mest opptatt av å bruke tid på å lære av dette, sier Ulvestad.

VG har lest den engelske versjonen, og funnet de avgjørende passasjene for at boken blir stoppet.

I FOKUS: Prinsesse Märtha Louise og hennes kjæreste Durek Verrett, her i forbindelse med et intervju på «God morgen, Norge» i mai.

Protesterer

Verrett har selv tatt til motmæle mot kritikken, og etter at forlaget trakk boken. I en direktesendt Instagram-overføring sa han blant annet at norske medier tar ting ut av kontekst, latterliggjør det og skaper splid.

Verrett sa da at man henger seg opp i ett avsnitt i boken hvor han «sier noe om kreft», og fortsetter med at han skriver veldig mye annet om både kreft og medisin i boken.

– Jeg sier ikke at jeg kan helbrede kreft, som mange mener jeg påstår. Men det jeg sier er at vi ikke utnytter alle våre ressurser på planeten jorden til å takle situasjonen, sier Durek på Instagram.

Deler av det kan du se gjengitt her:

I en ny direktesending på Instagram fredag kveld ba Verrett om unnskyldning for å ha «generalisert nordmenn».

– Jeg gjorde noen feiltakelser i et innlegg hvor jeg sa at Norge forbød boka mi. Det var en misforståelse. Det var forlaget som stoppet boka mi. Så det vil jeg beklage, sa han i den direktesendte video på Instagram fredag kveld, ifølge Dagbladet.

Dette skriver han

26 ganger bruker Verrett ordet kreft i boken, og det er spesielt i to avsnitt han går i dybden på sykdommen.

VG har her gjenskrevet hva Verrett skriver om kreft, i den konteksten han selv setter i boken.

Under mellomtittelen «It’s all about the root» skriver Verrett om sykdommer. Han skriver at konvensjonelle leger ser på for få faktorer når de ser etter årsakene til sykdommer.

«Som for eksempel mener de årsaken til kreft stort sett ligger i genene», skriver han.

Kronprins Haakon svarer slik på spørsmål om boken:

Hevder folk blir syke som en «quick fix»

Verrett skriver at genetiske koder kan arves, men at de må aktiveres. Slike koder blir aktivert av markører, blant annet det Verrett kaller følelsesmessig stress eller «mental forurensning», ifølge boken.

«Disse markørene er det som får cellene til å utvikle seg (Verrett bruker ordet «morph») og er det som skaper de giftige, indre miljøene hvor disse cellene kan bli flere, bli tumorer, vokse og vokse og vokse og vokse», beskriver han.

Han skriver videre at det er det samme hvilken «hyper-ekstra-über-super-sterk allopatisk kreftdreper du angriper tumoren med, hvis ikke du endrer det indre miljøet».

Allopati Allopatisk medisin er ifølge Store medisinske leksikon en behandlingsfilosofi som går ut på at man kan helbrede en sykdom ved å fremkalle symptomer som er de motsatte av sykdommens egne. Wikipedia eksemplifiserer dette ved at man behandler en som lider av forstoppelse med et middel som forårsaker diaré hos friske personer. Ifølge den samme artikkelen, hos Wikipedia, er allopatisk medisin et uttrykk tilhengere av homøopatisk medisin bruker om konvensjonell medisinsk behandling.

«Den eneste måten å endre det indre miljøet, er ved å justere markørene og gå til kjernen», skriver han.

Verrett skriver videre at fra et sjamanistisk perspektiv kan denne kjernen eller markøren være hva som helst: Hvilke ord man sier til seg selv, huset man bor i, folkene man er sammen med og flere andre eksempler:

«Eller det kan være at de hater livet sitt, hater seg selv, men fordi de ikke kan være ærlige om det, skaper de sykdom, fordi de ikke vil være her lenger», skriver han, og fortsetter:

«Dette er faktisk veldig vanlig - at folk blir syke som en «quick fix», og en enkel utvei».

Beskriver hvordan han jobber

Verrett skriver at folk heller vil bli syke enn å innrømme sannheten, som ifølge ham er «jeg vil egentlig ikke leve».

Han utdyper slik:

«Den bevisste hjernen kan ikke håndtere dette nivået av sannhet, akkurat som de fleste mennesker ikke kan håndtere dette nivået av sannhet fra en venn eller et familiemedlem. Så den bevisste delen av hjernen fornekter sannheten, mens den underbevisste delen gjør det om til en uhelbredelig sykdom», skriver han.

Så forteller han hvordan han jobber med folk med kreft på sykehus.

«Det første spørsmålet jeg alltid stiller er «hvorfor vil du ha denne kreften?». Det opprører enkelte. Barn, på den andre siden, har det ikke på samme måte. Når jeg jobber med barn, og jeg spør dem hvorfor de vil ha kreften sin, svarer de rett frem: Fordi jeg ikke vil være her mer», avslutter han kapittelet.

I et annet kapittel, med tittelen «Attention creates reality», skriver Verrett om hvordan han mener oppmerksomheten vår styrer hva som blir virkelig.

«Å styre vår oppmerksomhet er som å stemme over hvordan vi vil at verden skal se ut», skriver han.

Igjen trekker han frem kreftsykdom som eksempel.

«La oss si at noen er diagnostisert med kreft, og de sier: «Jeg skal kjempe mot kreften. Jeg skal vinne over denne kreften. Jeg skal ikke la kreften drepe meg.» Det spiller egentlig ingen rolle hva de gjør, eller hvor mange behandlinger de gjennomgår. Jeg kan si det med én gang, de skaper en opplevelse for seg selv hvor det kommer til å bli usannsynlig at de vinner over den kreften. Å fokusere så mye av oppmerksomheten på å kjempe mot kreften og stå imot kreften, styrker bare kreften, fordi det bare handler om kreften, kreften, kreften.»

Han underbygger dette videre ved å skrive at når oppmerksomheten vendes mot å kjempe mot kreft, er vi avhengig av at kreften er i kroppen og gir oss noe å kjempe mot.

Istedenfor mener han en kreftsyk pasient må ta oppmerksomheten vekk fra kreften og heller forplikte oss til å «trives i en sunn kropp» og å «leve et langt, aktivt liv».

«Da endrer vi fokus til helsen og helbredelsen vi opplever, istedenfor på sykdommen vi ønsker å forvandle. Det gir universet muligheten til å forsterke helsen vår tilsvarende», avsluttes kapittelet med.

– Ypperste av søppel

Lege, teolog og professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, Jan Helge Solbakk, har lest deler av utdraget i Durek Verrett sin bok. Han reagerer sterkt på innholdet i boken.

– Det er lenge siden jeg har lest slikt sprøyt som dette. Det er mye rart som står i disse alternative bøkene, men dette må være noe av det ypperste av søppel som til nå er publisert, sier Solbakk til VG.

Professoren reagerer spesielt på utdragene som omhandler kreft.

– Vi vet en del av hva som forårsaker kreft, som kan være alt fra gener, miljøpåvirkning, en kombinasjon av gener og miljø, eller av og til ren og skjær uflaks. Dette viser bare hvor uvitende forfatteren er med helt elementære ting som har med kreft å gjøre. Dette er spinnville teorier som ikke har noe rot i virkeligheten, sier han.

Solbakk mener budskapet i boken kan være til direkte skade for noen pasienter som sliter med kreft.

– Noen kan være i en vanskelig og sårbar situasjon, hvor de blir fortalt at det dessverre ikke er noe mer å tilby når det gjelder behandling. For disse pasientene kan det være fristende å tro på slike spinnville fantasier, sier han.

Reagerer

Trine Nicolaysen, leder i Barnekreftforeningen, satte kaffen i halsen da hun leste om hva Durek Verrett skriver om at barn selv kan påføre seg kreft.

– Veldig mange av våre medlemmer synes dette er veldig vanskelig å takle, og flere viste sin fortvilelse på sosiale medier. Så vi måtte gjøre noe raskt. Vi måtte fortelle at det er ikke slik det er, det går faktisk ikke an å komme ut med en sånn vranglære, sier Nicolaysen - som er glad for at Cappelen Damm valgte å stoppe boken.

Nicolaysen sier at mange barn med kreft sliter med dårlig samvittighet fordi de påfører familien sin belastning - og fordi de ser at foreldre, søsken og besteforeldre har det vondt.

– At de i tillegg kanskje skal måtte lese at dette er deres egen feil, det kan gi en stor skyldfølelse. Det siste disse barna trenger å høre er at det er deres egen feil.

Hun reagerer også sterkt på det Verrett sier om «quick fix» i boken.

– Dette er jo helt feil, kreft er ingen «quick fix». Kreftbehandling for barn varer vanligvis i flere år, så ingen barn påfører seg selv kreft som en enkel utvei fra livet. Barn vil klatre i trær og spille fotball, ikke tilbringe tiden på sykehus eller dø av kreft.

Barnekreftforeningen får en del henvendelser fra foreldre om alternativ behandling mot kreft, og da pleier de å svare at det i så fall må gjøres i samråd med behandlende lege.

– Det er ikke slik at vi mener folk ikke kan prøve alternativ behandling, men dette må skje som et tillegg til den medisinske behandlingen - og i samråd med legen.

Barnekreftforeningen setter pris på at kronprins Haakon sier at han heller vil gå til medisinen og norsk helsevesen fremfor det Verrett skriver i boken, men leder Nicolaysen er skeptisk til at prinsesse Märtha Louise forsvarer Verretts bok på sosiale medier.

– Vi legger oss selvsagt ikke bort i hvem prinsessen er sammen med, men det hun gjør, er å gjøre budskapet til Verrett mer synlig - og det kan igjen være skadelig.

Publisert: 26.10.19 kl. 14:36 Oppdatert: 26.10.19 kl. 14:48







