DRAMATISK UKE: Én av årets «Farmen»-deltagere beskyldes nå for å ha forsøkt å forgifte de andre deltagerne. Selv slår han kontant tilbake mot anklagene. Foto: Espen Solli

Anklager «Farmen»-deltager for drapsforsøk: – En ond person

Flere deltagere krevde å få politiet inn på gården, men ble avvist av TV-produksjonen. - Folk ble rasende, sier én til VG.

«Farmen» er i full gang på norske TV-skjermer, og denne uka blir en av de mest dramatiske ukene gjennom «Farmen»-historien. Onsdag velger storbonde Mathias Scott Pascual hvem som skal ut i kamp, og i etterkant av valget velger én å sabotere ukesoppdraget ved nærmest å maltraktere kornbuntene deltagerne har satt sammen.

Men det er ikke alt:

– En annen deltager så at han brukte terpentin på kornet, og advarte ham om konsekvensene av dette - både for denne personen og oss. Det er jo drapsforsøk! Vi snakket der inne om å levere kornet til politiet og anmelde ham, og det vurderer vi fortsatt. I utgangspunktet krevde vi å få politiet inn der og da, men det fikk vi ikke lov til av TV-produksjonen, sier en deltager til VG.

Deltageren forteller at de som var på gården etter hvert - når de hadde skjønt hva som var skjedd - begynte å tenkte på hvor mye de hadde tatt på kornet, og at de underveis også kunne ha fått det i munnen.

– Vi begynte også å lure på hva mer denne personen kunne ha gjort med resten av maten. Får man i seg terpentin kan man faktisk dø. Nei, denne personen er rett og slett ond og unnet oss ikke noe. Tenk deg selv, én du bor med prøver å forgifte deg. Flere der inne ble rasende.

Ifølge Store medisinske leksikon kan akutt terpentinforgiftning medføre umiddelbare helseskader, dels som følge av at noe kommer ned i lungene, dels ved virkning på indre organer og på sentralnervesystemet. Det er fare for bevisstløshet og i tillegg mulige lever-, nyre-, blod- og hjerteskader, men faren skal være liten ved engangseksponering.

Deltageren som beskyldes for å ha utsatt de andre for fare, tilbakeviser kontant anklagene fra de andre deltagerne.

– De får bare si det de sier, men det er ikke i nærheten av sannheten. Én deltager kom til meg for å prate, og da rant det vann ut av tønnene med korn. Jeg sa at jeg hadde hatt lakserolje oppi, og den personen jeg sto sammen med begynte bare å le. Vi skulle hente flaska, men den var borte og jeg sa til den andre personen at jeg visste at det var han som hadde fjernet den. Den andre flaska sto på benken der kornet sto. Den andre deltageren luktet på kornet og ble mer og mer sint og overbevist om at jeg hadde helt terpentin oppi, men jeg sa at det bare var vann. Flere ganger. Til slutt ble jeg så irritert at jeg sa «Men nå er det terpentin», og helte det oppi, forteller deltageren. Men jeg gikk rett til produksjonen og fortalte det, sier den det gjelder, som er rasende over beskyldningene.

– Jeg kommer ikke til å komme til finaleinnspillingen, det kan jeg si med én gang. Jeg er så lei av dette nå at jeg må spy, sier «Farmen»-deltageren.

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, forteller til VG at personen det gjelder var sur for at han ble valgt til førstekjempe.

– Deltageren ønsket derfor å sabotere ukesoppdraget og ødelegge kornet så det skulle bli mindre mat på gården. Først helte han vann i kornet, og senere, ifølge ham selv og en annen som var til stede, penselrens i kornet. Personen ga umiddelbart beskjed til kamerateamet på gården om hva som hadde blitt gjort, og deltagerne ble raskt informert om at kornet ikke måtte spises av, sier Iversen.

Og:

– Penselrensen var på gården som en del av ukesoppdraget. Rensen ble brukt til å rengjøre pensler og fjerne maling fra klær og fingre. Det var aldri deltagerens hensikt å sette noen i fare. Han ga beskjed med én gang at han hadde sabotert kornet, og én av de andre deltagerne bevitnet også hendelsen. Vi hadde nok sett annerledes på det hvis han hadde gjort dette uten å si fra. Dette får ingen konsekvenser for personen, fastslår Iversen, som bekrefter at hendelsen kan bli politianmeldt.

– Det er riktig at noen av deltagerne har uttrykt et ønske om å politianmelde hendelsen, sier han.

VG har valgt å anonymisere deltagerne i denne saken, av hensyn til spenningen i programmet.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 02.10.19 kl. 14:19 Oppdatert: 02.10.19 kl. 15:01







