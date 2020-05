OVER: Paolo Roberto har vært støttespiller for prinsesse Sofia og prins Philip i over tre år. Nå er det bråstopp. Foto: TT / TT NYHETSBYRÅN

Svensk «Farmen»-programleder kjøpte sex – får fyken av prinseparet

Paolo Roberto (51) ble pågrepet for sexkjøp i forrige uke. Det kostet ham «Farmen»-jobben. Nå har han mistet enda et oppdrag.

Svenske medier slo stort opp fredag i forrige uke at en kjent TV-profil var pågrepet i en razzia på et leilighetsbordell i Stockholm. Roberto var ikke navngitt, men den tidligere bokseren valgte selv å stå frem – både på egen Instagram og i TV4.

«Ingen unnskyldninger. Jeg står for denne skitten og min skammelige oppførsel», lød det fra programlederen.

Ikke bare har hendelsen kostet ham jobben som «Farmen»-programleder. Nå er det klart at han ikke lenger er ønsket som samarbeidspartner for svenske prins Philip (41) og prinsesse Sofia (35).

Roberto har vært en av dem som har frontet prinseparets stiftelse og deres innsats for å øke samfunnets forståelse av dysleksi. Prins Philip har selv dysleksi.

På prinseparets nettside har Roberto vært avbildet og presentert ved en personlig tekst, der han forteller hvordan han selv har slitt med lese- og skrivevansker.

Nå er TV-kjendisen borte fra prinseparets side.

– Stiftelsen har valgt å fjerne Paolo Roberto fra kampanjematerialet for dyslexialand, sier Essi Alho, virksomhetsansvarlig for stiftelsen, til DAM.

Det legges til grunn at Roberto selv har stått frem og forklart hva han har gjort.

– Disse hendelsene er ikke i tråd med stiftelsens verdigrunnlag, sier Alho.

Torsdagens razzia skjedde under en målrettet politiaksjon under navnet «aksjon torsk». Der ble det ifølge svenske medier pågrepet ytterligere ti menn.

TV4 var raskt ute med å kunngjøre at Roberto ikke bare er uaktuell som programleder for «Farmen» i kommende sesong. Kanalen avbryter alt samarbeid me 51-åringen og beskriver foranledningen som «uforsvarlig oppførsel».

Kriminolog og forfatter Leif GW Persson har uttalt at Roberto kan få en fengselsstraff på opptil fire år.

På Instagram har Roberto skrevet at det som er skjedd, også koster ham kjærligheten:

«Nå er det på tide en gang for alle at jeg sørger for å reparere hullet i sjelen min», skriver han blant annet.

Publisert: 18.05.20 kl. 13:51

