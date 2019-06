BLOGGKJENDIS: Anna Rasmussen, her avbildet under et intervju med VG i 2017. Foto: Line Møller, VG

Anna Rasmussen slettet Instagram med 254.000 følgere: – Kjennes godt

Toppblogger Anna Rasmussen (23) tok en spontan avgjørelse torsdag og kvittet seg med en av sine største kanaler ut mot fansen.

«Unnskyld til dere, for et spontant valg etter mange avbalanserte måneder, men også unnskyld til meg selv. For all jobben jeg har lagt ned for så å kaste bort. Jeg vet at jeg trenger dette mer enn jeg kanskje har gitt uttrykk for på bloggen».

Slik starter Rasmussen blogginnlegget, der hun informerer sine følgere om at Instagram-kontoen er lagt ned etter seks år.

– Jeg føler jeg skylder følgerne mine etter så mange år å si unnskyld. Unnskyld for at jeg ikke alltid strekker til, og at selv om så mange har fulgt meg, så trekker jeg meg unna. Det er jo kun leserne og følgerne som har fått meg der jeg er i dag, sier hun til VG.

Rasmussen slettet sin aller første Instagram i 2012 – med 45.000 følgere. I starten av 2013 opprettet hun den nye profilen. 23-åringen forklarer til VG at hun har vært inne på tanken om å slette profilen flere ganger gjennom det siste året, men at hun aldri helt har turt.

Fikk dårlig følelse

– Fordi jeg vet at annonsørene ikke ser det positive med det. Naturlig nok. Og det var vel akkurat et øyeblikk som i går som skulle til for at jeg turte å gjøre det.

Hun legger ikke skjul på at nedleggelsen vil få økonomiske konsekvenser.

– Ja, selvsagt. Jeg har fått mye penger inn gjennom Instagram de siste årene. Samtidig som jeg også har brukt kanalen som en ekstra drahjelp inn til bloggen over mange år.

– Er den helt slettet, eller bare midlertidig deaktivert?

– Den er slettet helt. Jeg ønsket ikke å gi meg selv muligheten til å kunne angre på valget mitt. Jeg angrer ingenting, men kjenner heler på at jeg burde gjort dette for allerede en god stund siden.

– Men hvorfor?

– Jeg har prøvd å bli flinkere til å være aktiv og følge andre, men alt Instagram gjør, er å få meg til å føle meg både dårligere og mindre likt. Jeg sammenligner kropper, liv, samarbeid, og kanskje mest av alt «likes» og følgere, innrømmer hun.

Hun sier hun ikke klarer å holde seg unna profiler som har negativ innflyelse på henne.

– Det er ikke bra for noen å følge profiler som ikke gjør noe annet enn vondt. Så å fjerne hele appen fra min hverdag, kjennes godt. Jeg trenger å ha den på avstand og se hva jeg selv har oppnådd.

Rasmussen droppet å trykke på sletteknappen onsdag kveld og ventet til dagen derpå – for å være så sikker hun kunne. Neste morgen var behovet for å slette like sterkt. Og dermed var kontoen historie.

Da hun slettet Instagram var det uansett en lettelse.

– Jeg følte jeg fikk gjort noe som ville få meg opp igjen. Jeg tror følgerne mine ser at jeg har det bedre med meg selv.

PAR: Anna Rasmussen og Jan Lossius på Vixen Blog Awards for noen år siden. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Noen ny Instagram-konto blir det ikke med det første.

– Jeg vil gjøre det når jeg kjenner meg klar, sier hun.

Rasmussen føler seg for øvrig bedre nå enn i går.

– Gårsdagen var vanskelig, men én vanskelig dag betyr ikke at jeg nå skal ha det vanskelig over lengre tid. Boken min, som kommer til høsten, går blant annet inn på akkurat det mørke hullet jeg har vært igjennom 2017-2018, og hva jeg har lært av det. Det å være der så lenge, er noe helt annet enn å bare kjenne på det i et døgn.

23-åringen forteller at hun har fått spørsmål fra annonsører om hun har kjøpt følgere på Instagram, fordi antallet følgere tilsier at hun skulle hatt flere likes. Rasmussen sier mange av følgerne er kontoer som trolig ikke er i bruk lenger.

«Jeg var enkelt og greit bare mer populær for noen år siden. Og det sårer meg dypt at noen i det hele tatt stiller dette spørsmålet», skriver hun på bloggen.

Rasmussen ble i 2014 kjent under bloggnavnet «Mamma til Michelle», da hun som 14-åring ble mamma til en datter og var med i TV-serien «Unge mødre». Senere har hun fått to sønner, den yngste med ektemannen Jan Lossius (27), som hun giftet seg med i oktober i fjor.

Bloggkjendisen kommer opprinnelig fra Stavanger, men hun har bosatt seg med familien i Søgne i Kristiansand.

