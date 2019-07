BLIR SKREKKFILM: «Momo Challenge» skapte overskrifter over hele verden i fjor. Foto: Niklas Plikk/tek.no

Skremselsdukken «Momo» blir skrekkfilm

I fjor gikk bilder av den skremmende fuglekvinnen viralt, og flere advarte mot at man kunne bli lokket til å gjøre farlige utfordringer. Den verdensomspennende bløffen blir nå kinomateriale.

Medier verden rundt, VG inkludert, skrev om «Momo Challenge» som gikk sin skremselsgang på sosiale medier.

Både Kripos og flere skoler her i landet, samt politi i andre land, advarte mot det såkalte spillet, som i ettertid har vist seg å være en bløff. Det ble hevdet at «Momo» sendte meldinger og ga farlige utfordringer. Dersom man ikke gjennomførte dette ble man truet med publisering av privat informasjon eller at familien ville bli skadet.

Flere utenlandske aviser hevdet at utfordringen førte til at flere begitt selvmord, men det ingenting som tilsa at det var en sammenheng mellom dødsfallene og viral-utfordringen.

At bildet av dukken, som opprinnelig er et verk som heter «Mother Bird», og ble utstilt ved det japanske galleriet Vanilla Gallery i 2016, skremte mange, er det derimot liten tvil om.

Nå skal «Momo» snart få skremme igjen, skriver bransjenettstedet Deadline.

Orion Pictures skal i samarbeid med Vertigo Entertainment og produsent Taka Ichise lage skrekkfilm om den ekle skulpturen. Folkene bak er med andre ord filmskaperne som holdt mange sjeler våken om nettene med «The Grudge» og «The Ring», for ikke å snakke om tidenes mest-selgende skrekkfilm - «IT».

Nøyaktig hva slags handling filmen vil ha, er ikke kjent. Det er heller ikke kommet noen lanseringsdato.

Den opprinnelige skulpturen er for lengst borte, etter at den begynte å falle fra hverandre, og kunstneren bestemte seg for å kaste henne.

