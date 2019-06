FLYTTER: Hertuginne Meghan og Prins Harry flytter til Windsor. Foto: Pa Photos/NTB Scanpix

Pusset opp for over 25 millioner kroner

Hertuginne Meghan og prins Harry har flyttet fra Kensington Palace til et hus i Windsor.

Nå nettopp







Paret flyttet til Frogmore Cottage i Windsor uker før de ble foreldre i mai, etter å ha delt Kensington Palace med hertuginne Kate og prins William.

Parets nye hjem er nyoppusset, og ligger kun rundt fem minutters kjøretur fra Windsor Castle der de giftet seg i fjor. Frogmore Cottage har ti soverom, og en tomt på rundt 140 mål.

Oppussingen skal ifølge Buckingham Palace ha kostet rundt 2,4 millioner pund eller drøyt 25 millioner kroner.

– Det har ikke blitt gjort noe med eiendommen på noen år, og det var allerede planer om en renovasjon i forbindelse med ansvaret om å ta vare på eiendommer knyttet til slottet, sier Michael Stevens ved Buckingham Palace ifølge Reuters.

les også CNN: Prins Harry og hertuginne Meghan tvunget til å forlate bolig

Nyhetsbyrået skriver at deler av oppussingen har vært nytt elektrisk anlegg, erstatning av noen tak- og gulvbjelker, nytt varmesystem og nytt gass- og vannanlegg.

Arbeidet er ennå ikke helt ferdig, men utestående utgifter vil ikke bli offentlig kjent dersom de ikke overstiger 350.000 pund, eller rundt 3,8 millioner kroner.

les også Private bilder fra prins Harrys og hertuginne Meghans bryllup stjålet og lekket

I tillegg til å flytte fra hertuginne Kate og prins William i Kensington Palce, ble det nylig ble det kjent at Harry og Meghan også forlater The Royal Fundation for å starte sin egen stiftelse.

Omorganiseringen skjer for å «justere de kongeliges offisielle veldedighetsengasjement til det bedre». Beslutningen ble tatt på et møte mellom de to prinsebrødrene onsdag. Det var William og Harry som opprettet The Royal Foundation i 2009.

Publisert: 25.06.19 kl. 02:08