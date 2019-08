VENNER: Visesangeren Ole Paus og Anne Grete Preus var gode venner. Her under utdelingen av Anders Jahres kulturpris i september 2018. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Slik minnes de Anne Grete Preus: – Rockens dronning!

Artisten Anne Grete Preus døde natt til søndag, og ble 62 år gammel. – Jeg husker henne som et utrolig klokt og godt menneske, sier visesanger Ole Paus.

Den norske visesangeren sier at han savner Anne Grete Preus, som døde natt til søndag.

– Hun var en venn, jeg var veldig glad i henne. Jeg husker henne som et utrolig klokt og godt menneske, sier Paus til VG, og legger til at han er takknemlig for at de fikk jobbe sammen.

Preus’ tidligere kollega, Per Vestaby, startet det norske rockebandet Veslefrikk (1977–1982) og Can Can (1983–1987) sammen med Preus.

– Det er så trist, jeg har ikke helt kommet over det. Jeg fikk vite det for en stund siden. Det var jeg som dro henne med inn i de greiene der, rockebransjen. Vi hadde mye kontakt vi, men det er en stund siden jeg snakket med henne nå. Det var før sommeren, sier Vestaby til VG.

VESLEFRIKK: Det norske bandet Veslefrikk (1977–1982) med Per Vestaby. I bakgrunnen bl.a. Hege Rimestad og Anne Grete Preus. Foto: Sigurd Eidsøren

Artistkollega Hanne Krogh minnes Preus som rockens dronning. Hun var også programleder da Anne Grete Preus ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2013

– Rockens dronning! Røff, direkte og kompromissløs. Samtidig hadde hun en poetisk og sårbar sjel. Jeg glemmer aldri hvor engstelig hun var da hun skulle innlemmes i Rockheim Hall of Fame i 2013. Det å skulle bli hyllet offentlig var langt utenfor hennes komfortsone. Hun ville heller snakke gjennom gitaren sin og tekstene sine. Og dette vil leve videre, sier Krogh til VG.

















Anne Grete Preus i aksjon med gitar på scenen, avbildet i 1979

– Har betydd mye

Mona Olsen har vært prosjekt- og presseansvarlig for Preus de siste 13 årene.

– Jeg kan bekrefte at Anne Grete er gått bort i natt. Det er ikke mer å si enn at det er tungt, sier hennes pressekontakt Mona Olsen til VG.

Da Preus fikk platekontrakt med Warner for rundt 30 år siden var hun blant plateselskapets aller første signeringer. Kollegaen gjennom mange år sier hun lenge har visst at Preus har vært syk, men at hun hadde håpet at utfallet av sykdommen skulle bli et annet.

– Hun er en artist som har betydd mye for mange, også de som ikke kjente henne. Hun hadde et stort engasjement også utenfor musikken. Jeg tror det er mange som har det tungt i dag, sier Olsen til NTB.

Flere artister, statsråder og andre minnes Preus på sosiale medier:

Publisert: 25.08.19 kl. 20:26 Oppdatert: 25.08.19 kl. 20:48

