TAR TIL ORDE: Chrissy Teigen går nok en gang hardt ut på Twitter, hvor hun også nå har blokkert over én million brukere og slettet 60.000 tweets. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Chrissy Teigen blokkerte over én million Twitter-brukere

Modellen har sett seg lei av påstandene om kjennskap til den overgrepsdømte milliardæren, avdøde Jeffrey Epstein.

Modellen Chrissy Teigen (34) skriver på Twitter onsdag at hun har blokkert over én million Twitter-brukere.

– Spar meg for kommentarene om å «bare ignorere dem fordi de er nett-troll», skriver Teigen og fortsetter:

– Uansett, jeg vil gjøre mitt beste for å ikke fortsette å underholde dem. De har definitivt ønsket dette og fokusert bare på meg, skriver hun i Twitter-meldingen, hvor hun også takker for støtten den siste tiden.

Avviser Epstein-kjennskap

Tirsdag delte Teigen på det sosiale mediet at hun er bekymret for familien sin, etter at hun skal ha blitt bombardert med Twitter-meldinger som linker henne til den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Han var tiltalt for menneskehandel og ble funnet død i varetekt i 2019.

Twitter-meldingene om Epstein førte også til at Teigen slettet over 60.000 twittermeldinger på sin profil.

Påstandene om Teigens kjennskap til Epstein oppsto først i oktober. Den gang avviste Teigen at hun og ektemannen, musikeren John Legend (41), sto i flyloggene fra privatflyet Epstein brukte til å fly celebre gjester og venner. Epsteins fly fikk kallenavnet «Lolita Express» i amerikanske medier, fordi flere vitner beskrev at han reiste rundt med unge jenter. Loggene kapteinen førte fra flyets reiser ble en del av etterforskningen mot Epstein og er offentliggjort.

Det sirkulerer imidlertid falske versjoner av loggene på flere nettsteder, hvor blant annet Chrissy Teigen og John Legend står oppført.

Teigen har konsekvent nektet å noensinne hatt noe med Epstein å gjøre. De nye påstandene kommer kort tid etter pågripelsen av Epsteins tidligere assistent og ekskjæreste Ghislaine Maxwell. Maxwell er tiltalt for seks ulike punkter, blant annet medvirkning til rekruttering av mindreårige til å reise og delta i ulovlige seksuell aktivitet. Maxwell nekter straffskyld.

Teigen har ved flere tilfeller på Twitter uttrykt stor frustrasjon over Epstein-påstandene. Tidligere i juli, da en Twitter-bruker skrev at hun står i flyloggene, svarte Teigen følgende:

– Om vi skal spille videre på denne løgnen din bare for moro skyld, forstår du at dersom jeg faktisk var på dette flyet ville jeg vært blant ofrene.

les også Påtalemyndigheten: Slik rekrutterte Maxwell mindreårige ofre for Epstein

Chrissy Teigen er kjent for å være svært aktiv på sin Twitter, hvor hun også flere ganger har gått til angrep på president Donald Trump.

Modellen, som har gitt ut to kokebøker, deler også hyppig videoer av sin matlaging, familielivet med ektemannen og gjerne med en humoristisk undertone på sosiale medier.

Se video: Chrissy Teigen kom med en høyst uvanlig gratulasjon da Donald Trump fylte 72 år

Teigen har barna Luna (4) og Miles (2) med ektemannen John Legend.

I 2018 truet ekteparet med søksmål mot den selverklærte journalisten Liz Crokin som på Twitter anklaget Teigen og Legend for å være en del av «Pizzagate». Konspirasjonsteorien «Pizagate» spredde seg på nettet i slutten av 2016 og hevdet at det fantes et pedofilinettverk organisert i kjelleren på den populære restauranten Comet Ping Pong i Washington, drevet av politikerne i Det demokratiske parti, blant annet Hillary Clinton.

Publisert: 16.07.20 kl. 04:03

