Odd-Magnus Williamson om TVNorge-avskjeden: – Jeg var i en skikkelig krise

Den profilerte skuespilleren og komikeren (39) fikk ideen til filmen «Ingenting å le av» da alt var i ferd med å rakne. – Jeg var veldig lei meg, sier han.

Odd-Magnus Williamson er i full gang med innspillingen av «Ingenting å le av», der han har skrevet manus og også spiller hovedrollen. Denne uken er de i full gang med opptak på ærverdige Chat Noir i Oslo.

– Hele ideen til filmen kom da jeg var 35 år og mistet jobben min som komiker i TVNorge. Det satte i gang en liten midtlivskrise, fordi det å være komiker er som å være ballettdanser – du går ut på dato. Og fra jeg var liten er det liksom det eneste jeg har kunnet. Humor, og ikke så veldig mye annet, forteller Williamson til VG da vi møter ham på settet.

Filmen handler om Kasper Berntsen, en 40 år gammel vellykket stand-up-komiker som i utgangspunktet har alt han kan ønske seg. Men så rakner det fullstendig: Han mister grepet på sin egen karriere, får beskjed av legen om at han har kreft, mens kjæresten hans gjør det slutt med ham før han i det hele tatt rekker å fortelle om diagnosen.

Williamson skrur tiden tilbake til 2015 da han fikk beskjed fra programdirektør i TVNorge, Eivind Landsverk, at han var ferdig i kanalen:

– Jeg fikk avslag på grått papir. Jeg fikk en kort e-post der det sto «Din kontrakt fornyes ikke. Eivind». Haha, ikke no’ «med vennlig hilsen» en gang. Det var en temmelig hard melding. Men i dag må jeg jo bare takke Landsverk for at han ga meg sparken, dette er på en måte Landsverk sin film, sier 39-åringen med et smil.

Eivind Landsverk er kjent med omtalen i denne saken.

– Hvordan opplevde du det?

– Jeg tenkte at jeg var ferdig. Jeg fikk meg en skikkelig, skikkelig knekk. Det varte i mange uker, jeg var veldig, veldig lei meg. Jeg ble selvmedlidende, bitter og hele greia. Jeg var i en skikkelig krise og hadde en følelse av at nå er det over.

Men så kom vendepunktet, og det som gjør at «Odda», som han populært kalles, fikk en lys idé.

– Jeg snakket mye om dette med Aksel Hennie, og på et tidspunkt ble han så lei. Han ba meg kutte ut, og sa til meg at det kunne vært mye verre, at jeg også kunne ha blitt dumpet av damen og fått kreft samtidig. Og det var jo egentlig en ganske kul historie. Det var sånn ideen til filmen ble til. Når du mister alt: Jobben, blir syk – og så mister du kjæresten din i tillegg. Når alt rakner, hva gjør man egentlig da?

GOD STEMNING: Odd-Magnus Williamson spiller hovedrollen og er i tillegg manusforfatter i sin nye film. Sara Khorami medvirker også, mens Petter Næss har regi. Foto: Odin Jæger

Ifølge den profilerte skuespilleren og komikeren oppsøkte han aldri profesjonell hjelp selv om han var langt nede den gang. Han valgte heller å lene seg på sine beste venner.

– Jeg var som en kjæreste som ble dumpet, og som «aldri» ble ferdig med kjærlighetssorgen. Og som til slutt fikk beskjed om å «ta seg sammen». Og så tok jeg meg sammen og prøvde å snu det til noe konstruktivt. Det har jeg litt fra faren min, at når motgangen kommer, så sørger vi dypt, hardt og fort – og så kjemper vi oss opp igjen og forsøker å bruke det som har skjedd til noe positivt. Sånn sett tror jeg denne filmen var litt som «å skrive ut denne krisen».

Og:

– Det som føles litt befriende med hele filmen er at det har å gjøre med en kreftsyk komiker. Og en kreftsyk komiker har lov til å tulle med absolutt alt. Det fulgte en frihet med å skrive gjennom en sånn karakter. Jeg følte at det var noe av det drøyeste, morsomste, og mest livsbejaende jeg har skrevet noen gang, sier han.

Det er Petter Næss (60), mannen bak blant annet «Elling»-filmene, som har regi på «Ingenting å le av».

– Jeg har alltid hatt en stor drøm om å jobbe med Petter, jeg kjente ham jo ikke i det hele tatt. Så jeg spurte ham nervøst, og fikk et avmålt svar om at «Ja, ja, jeg kan sikkert se på det». Han digget manuset, så nå står vi og lager det.

Williamson legger ikke skjul på at prosjektet også byr på utfordringer.

– Det er ganske skummelt. Den balansen ved å gå inn og ta tak i noe så alvorlig som kreftsykdom. Det er vanskelig å skulle gjøre narr av, fordi det er en grusom sykdom de fleste nordmenn forholder seg til. Samtidig føles det interessant å jobbe med, fordi denne sykdommen får frem så mye sannhet hos folk. Det kan selvfølgelig gå kjempebra, men det er en risiko for at det går motsatt vei og, mener manusforfatteren, som har hatt kreftsyke Bjørn Einar Romøren inne som konsulent i arbeidet med filmen.

FALLENDE STJERNE: Odd-Magnus Williamson spiller stand-up-komikeren Kasper Berntsen i «Ingenting å le av». Foto: Odin Jæger

Romøren var ferdig med sin siste cellegiftkur i januar i år.

– Det var utrolig kult, det å få komme ut og møte ham. Det er ingenting som er gøy med det å få kreft. Men det er så mye tragikomisk som skjer rundt en del mennesker som får det. Der du ikke har noe annet valg enn å le.

– Har du selv hatt opplevd å «tryne» skikkelig på scenen?

– Ja, mange ganger. Det er jo det som gjør at komedie er det verste i hele verden å jobbe med. Det er den mest målbare kunstformen, enten ler folk eller så ler de ikke. Det å stå på en scene og forsøke å være morsom og ikke være det – det er rett og slett grusomt. Sjelen din dør mens du står der og gjøgler. Men alle komikere har opplevd det, og alle kan ha en skikkelig dårlig dag eller periode. Bare se hvordan vi «kålet» rundt de første årene med «Torsdag kveld fra Nydalen». Vi skulle være den nye komedievinen, men så var det bare slakt og det føltes som hele Norge hatet oss. Den perioden gjorde oss hardhudet.

Opptakene til filmen skulle egentlig startet i mars, men ble utsatt som en følge av utbruddet av coronaviruset. Utsettelsen har ifølge regissør Petter Næss hatt en positiv effekt på prosjektet.

– Det har egentlig bare vært bra. Vi har hatt bedre tid til å forberede oss, gjøre justeringer og slikt. Men selvfølgelig, det er alltid trange budsjetter i norske spillefilmer, og det koster penger å stoppe et prosjekt for senere å starte det igjen. Så økonomisk har det ikke vært helt ideelt, sier han til VG.

I filmen spiller også Sara Khorami, som sist var å se i TV 2-serien «Heksejakt» i vinter.

– Jeg ble kjent med Odd-Magnus gjennom castingprosessen, han er jo et kjempetalent. Jeg fikk helt bakoversveis da jeg leste manuset, det er veldig godt skrevet. Det er både sært og veldig morsomt, mener hun.

«Ingenting å le av» skal etter planen være klar for publikum i 2021.

Publisert: 30.07.20 kl. 12:37

