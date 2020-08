PÅ GALLA: Peg Parnevik har slitt med spiseforstyrrelser i flere år og har ikke lagt skjul på sine problemer. Dette bildet er fra en galla i januar i år. Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Peg Parnevik om spiseforstyrrelsene: – Det er lenge siden jeg har hatt det så tøft som nå

Den svenske artisten og realitystjernen Peg Parnevik sliter fortsatt med spiseforstyrrelser.

For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg skal være helt ærlig. Det er lenge siden jeg har hatt så tøft som nå. Jeg er redd for mat, jeg er redd for å bruke ettersittende klær, jeg er redd for å trene, skriver Parnevik på sin Instagram-konto.

– Jeg orker ikke å se meg selv i speilet. Jeg sammenligner meg selv med alle andre som er her inne. Til tider vil jeg bare krabbe ut av min egen kropp og være en helt annet, fortsetter Parnevik i innlegget sitt, som også den svenske avisen Expressen omtaler også denne saken.

Peg Parnevik har slitt med spiseforstyrrelser i flere år og hun skapte i sin tid store overskrifter i Sverige etter at hun sto opp mot kroppspress på sosiale medier. Hun har ved flere anledninger delt ufiltrerte bilder av kroppen sin på Instagram, som hun har fått mye respons på.

– Rampelyset fører med seg både kritikk og hat. Det er kjipt, men det er først i år jeg har klart å håndtere alt dette. Det var mye kritikk en stund, fortalte hun til VG i fjor sommer i forbindelse med at hun opptrådte hun på VG-lista i Bergen.

Familien til Peg Parnevik (23) har vært i rampelyset siden 2015 etter å ha dokumentert livet sitt gjennom TV-serien «Parneviks» i USA. Peg har vokst opp store deler av livet sitt i USA, men har de siste årene vært frem og tilbake i Sverige.

Selv om hun har det tøft prøver Parnevik samtidig å holde motet oppe.

– Men at det går opp og ned, er også en del av det å bli frisk. Jeg kommer til å klare det. Jeg vil si til alle andre, både jenter og gutter som sliter med spiseforstyrrelser. Det går opp ned – men vi gir ikke opp, skriver hun på Instagram.

