Insider-reporterne: Opplever press fra kriminelle

Stein Morten Lier kjente på dødsangsten ved frontlinjen i Mosul. Atle Evang Reiton måtte ta en pause fra jobben da en av kildene hans ble brutalt drept. Det å komme tett på kilder og miljøer har preget TV-reporterne.

– Det var veldig spesielt. Veldig spesielt. Det at hun døde var et sjokk, men det heftigste var å sluttføre programmet etterpå. Å sitte og se klipp av en dame du kjenner og har brukt mye tid med, samtidig som du vet at hun er blitt knivstukket 31 ganger.