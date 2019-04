KREFTSYK: Christine Koht, her på Harald Eias 50-årsdag i 2016. Foto: Frode Hansen

Christine Koht: Ikke lenger livstruende

Christine Koht (51) viser tegn til bedring etter at hun sist uke fikk en leverbetennelse som kunne hatt dødelig utgang.

Oppdatert nå nettopp







Det kommer frem av den siste podkasten om Christine Koht, «Koht vil leve», laget av Joachim Førsund for Aftenposten.

Der forteller hennes lege at blodprøvene viser en positiv utvikling og at situasjonen ikke er livstruende lenger.

les også Koht utsetter podkast på grunn av sykdom

Legen forteller at de graderer en livstruende situasjon fra 1 til 5, der 5 er dødelig.

– Christine var på grad 4, men er nå nede på grad 2, forteller legen som håper at de kan holde henne der i ukene som kommer.

les også Christine Koht (51) innlagt med alvorlig leverbetennelse

Aftenposten har gjennom podkasten fulgt sykdomsutviklingen til komikeren siden hun ble kreftsyk for et halvt år siden. Sist uke var Christine Koht imidlertid så syk at podkasten måtte utgå. Joachim Førsund forteller i denne ukens utgave at han håper å få snakke med Koht igjen så fort det er mulig.

les også Kreftsyke Christine Koht: - Jeg følte at noe var galt

Ved siden av Christine Kohts lege, er det Christines mor, Kirsten Koht, som intervjues av Førsund i den ferske utgaven av «Koht vil leve».

Også hun er mer optimistisk enn tidligere, selv om hun presiserer at datteren fremdeles er alvorlig syk. Kirsten Koht forteller at hun har fått mange henvendelser og spørsmål om Christine er i ferd med å dø.

– Men det tenker du ikke på? spør Joachim Førsund.

– Nei, jeg gjør ikke det nå. Jeg var kanskje inni der for et par uker siden, men jeg gjør ikke det nå, svarer Kirsten Koht.

Publisert: 12.04.19 kl. 09:11 Oppdatert: 12.04.19 kl. 09:49