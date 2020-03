TØFF BARNDOM: «Farmen kjendis»-deltager Erik Alfred Tesaker, her sammen med Hanna-Martine Slåttland Baller, ble mobbet som ung, noe som fortsatt preger ham. Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen kjendis»-deltager Erik Alfred Tesaker sier han ble mobbet og banket som ung: – Jeg var et utskudd

NRK-profilen snakker ut om en svært tøff barndom, en tid som preger ham den dag i dag. – Det er en absurd greie, sier han.

Nå nettopp

I «Farmen kjendis» har oppfinner og NRK-profil Erik Alfred Tesaker (40) utmerket seg, ikke minst for sitt nære vennskap med tidligere «Ex on the beach»- og «skal vi danse»-deltager Adrian Sellevoll (22), men også for kranglene med eks-politiker Per Sandberg (60).

I TV 2-programmet har Tesaker ymtet frempå om at han har hatt en tøff barndom. Til VG forteller «Farmen kjendis»-deltageren at det han opplevde da han var liten, fortsatt sitter i ham.

– Jeg hadde en kjempetøff skoletid. Jeg har nok alltid vært litt annerledes, litt rar om man kan si det sånn. Keitete. Jeg har alltid vært «nerd» og interessert i sære ting. Jeg hadde vanskeligheter med å passe inn, erkjenner han.

40-åringen forklarer:

– Det endte i at jeg ofte ble mobbet, banket og slikt. Det var noen ganske tøffe år. Det satte sine spor og jeg tror det har gjort noe med meg. I hvert fall om jeg ser at andre har det ille. Jeg vet hvordan det er, og blir ekstremt sinna om jeg ser det. Det er noe med den maktesløsheten ved å være underdanig.

«Farmen kjendis»-deltageren beskriver situasjonen som at han var «helt ute sosialt».

– Det er en absurd greie. Jeg var ganske heldig, for jeg hadde noen søskenbarn som var jevngamle med meg, og som bodde to timer unna. Hver gang jeg var hos dem var jeg like kul som alle andre, men i Kristiansand kunne jeg si det morsomste - men det ble bare dødsteit. Jeg husker at jeg observerte at det var så urettferdige spilleregler. Og det reddet meg litt, for det ble så opplagt for min del. Med tanke på at jeg ikke var en dust når jeg var et annet sted.

– Jeg hadde en periode der jeg bare var et utskudd. Det var ingen som sa imot, så jeg var helt alene. Fullstendig alene.

Oppfinneren visste at han var flink til å tegne. At han i tillegg var god til å bygge ting, og at han dermed hadde litt å komme med.

– Mobbingen fortsatte da jeg ble litt eldre, men det gikk over til slutt. Det er noe du alltid bærer i deg. Jeg merker jo at jeg er litt annerledes nå og, og synes fortsatt det er vanskelig å være sosial av og til. Det går fint, men det koster meg litt.

DÅRLIG STEMNING: Erik Alfred Tesaker og Per Sandberg har ikke gått veldig godt overens på «Farmen kjendis». Foto: Alex Iversen, TV 2

Det var også grunnen til at 40-åringen av og til syntes «Farmen kjendis» var tøff å takle. Men: Han fant en løsning på det med alenetiden.

– Jeg blir sliten av å være sosial over lang tid, jeg har et stort behov for å være alene og å gruble og tenke for meg selv. Inne på «Farmen kjendis» lagde jeg meg en egen, hemmelig hule. Jeg gravde meg en hule i høyet, som jeg brukte som et «tenkekontor». Jeg gjorde det for å kunne trekke meg unna av og til. Jeg var der vel i 20 minutter hver morgen og kveld.

– Hvordan vil du si at alt dette har påvirket det i det voksne liv?

– Jeg er veldig følsom, ting går veldig innpå meg. Jeg kan bli veldig glad og engasjert, men også veldig lei meg. Det er ikke helt bra, for jeg tror det har gjort at jeg har vanskelig for å knytte meg ordentlig til mennesker, forteller NRK-profilen, som understreker at foreldrene hans var flinke til å ta tak i problemene da han var yngre.

– Jeg blir fort glad i mennesker, men opplevelsene fra skoletiden har nok gjort at jeg har litt vanskeligere for å knytte meg ordentlig til dem. Og jeg blir veldig lei meg om jeg kan ha gjort eller sagt noe som har gått utover noen andre.

I dag har Tesaker kone og tre barn. Og han har et brennende engasjement for dem som er litt annerledes.

– Mest fordi det er så absurd at det liksom skal være noe negativt ikke å være som alle andre. Er det noe vi trenger, så er det folk som prøver å sette igang ting og som ser ting på en annen måte, mener han.

Publisert: 10.03.20 kl. 21:25

