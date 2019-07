I RETTEN: Her ankommer R. Kelly retten tidligere i juni, hvor han erkjente seg ikke skyldig i seksuelle overgrep. Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nektet å vitne om R. Kelly-sexvideo – nå snur hun

Kvinnen nektet å vitne om videoen som kunne fått artisten dømt for seksuelle overgrep mot barn – noe som ble avgjørende for hans frifinnelse i 2008.

Mindre enn 10 minutter siden

I 2008 ble Robert Sylvester Kelly – bedre kjent som R. Kelly – frifunnet for å ha laget en video i 2002, som angivelig viser ham utføre seksuelle overgrep mot en 13 år gammel jente. Både artisten og jenta nektet den gang for at det var dem som var i videoen, noe som ble avgjørende for hans frifinnelse.

Tirsdag bekreftet imidlertid kvinnens advokat, Christopher L. Brown, at kvinnen samarbeider med føderale etterforskere, ifølge The New York Times.

Omfanget av samarbeidet er foreløpig ikke kjent. Uttalelsen fra advokaten kom få dager etter at R. Kelly ble anklaget for å ha betalt jenta og familien nærmere 17 millioner kroner for ikke å vitne, og ved noen tilfeller lyve til etterforskerne, skriver ABC News.

Påtalemyndigheten i Cook County i Illinois har tiltalt den Grammy-vinnende R & B-artisten for en rekke forbrytelser. Torsdag forrige uke ble 52-åringen pågrepet i Chicago for menneskehandel, hvor han attpåtil anklages for seks punkter.

– Ekstrem fare for samfunnet

Robert Kelly står nå overfor en rekke anklager – inkludert overgrep, videoer av seksuelle overgrep mot barn og utpressing. Han er for tiden varetektsfengslet, men tirsdag erklærte han seg ikke skyldig, ifølge advokat Steve Greenberg.

Advokaten hevdet R. Kelly ikke er en risiko for samfunnet, slik at han kunne blitt løslatt mot kausjon. Aktor Angel Krull mener imidlertid 52-åringen er en «ekstrem fare» for samfunnet.

Den føderale dommeren fulgte påtalemyndighetens linje, og Kelly ble nektet løslatt mot kausjon.

– Vi trodde vi skulle få ham ut, men dommeren så det annerledes, og vi respekterer avgjørelsen hans, sier advokaten til CNN.

Tidligere har det vært snakk om tolv kvinner, hvorav minst åtte av dem skal ha vært mindreårig da hendelsene fant sted. Etterforskerne har imidlertid identifisert flere jenter i saken, ifølge aktor Angel Krull.

– Den tiltalte er siktet for flere alvorlige forbrytelser mot jenter nede i ungdomsskolen. Til og med så ung som ned til syvende- og åttendeklasse, sa Krull, ifølge The New York Times.

Hvis R & B-legenden blir dømt, kan han risikere over 195 år i fengsel, skriver avisen.

Datter: – Et monster

Robert Kelly har vært gjenstand for ulike etterforskninger i sedelighetssaker i nesten 20 år.

Flere kvinner har saksøkt 52-åringen, hvor noen hevder artisten har vært i flere seksuelle forhold med mindreårige, mens en annen hevder han med viten og vilje ga henne en seksuelt overførbar sykdom.

Hans tidligere ekskone har også anklaget ham, mens han datter har gått ut og kalt ham for «et monster».

R. Kelly vant i 1997 Grammy for låten «I Believe I Can Fly». Han har også hatt stor suksess som artist i tiden etterpå.

