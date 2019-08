SPESIALUTSENDING: Robert C. O’Brien på vei inn til rettssalen fredag. Foto: Fredrik Persson/ TT NYHETSBYRÅN

CNN: USA advarte mot konsekvenser i A$AP Rocky-brev

I et brev signert USAs spesialutsending Robert C. O’Brien advares Sverige om at saken kan få «negative konsekvenser» for forholdet mellom USA og Sverige.

Robert C. O’Brien, som er spesialutsending for gisselsaker, ble sent til rettssaken som representant for amerikanske myndigheter.

Brevet er adressert til Sveriges riksadvokat, og publisert i sin helhet av CNN.

– USA ønsker å løse denne saken så snart som mulig for å unngå potensielle negative konsekvenser i det bilaterale forholdet mellom USA og Sverige, står det blant annet.

FRIFOT: A$AP Rocky, hvis egentlig navn er Rakim Mayers, etter at tingretten besluttet at han skulle løslates fra varetekt. Foto: Fredrik Persson / TT NYHETSBYRÅN

Rakim Meyers (30) – bedre kjent som rapperen A$AP Rocky – ble pågrepet natt til onsdag 3. juli etter et slagsmål i Stockholm.

Den amerikanske artisten har siden 5. juli sittet varetektsfengslet i Kronoberg i Stockholm. Varetektsfengslingen skyldtes fluktrisiko. Nå er de tre tiltalte løslatt.

Andre deler av innholdet i brevet, som ble sendt fra USAs ambassade 31. juli, er allerede kjent:

Torsdag skrev Expressen at den amerikanske ambassaden hadde sendt brev til Sveriges riksadvokat med «sterkt ønske» om at A$AP Rocky og de tiltalte skulle få bo på hotell istedenfor å være varetektsfengslet. De ønsket også løslatelse fra fengselet på humanitært grunnlag.

– Vi har fått et brev fra USAs ambassade med et sterkt ønske om at det skal finnes et alternativ sted hvor de tre amerikanerne skal sitte fengslet, at de skal få bo på hotell, sa Karin Rosander, kommunikasjonsdirektør ved riksadvokatens kontor til avisen.

Amerikanske myndigheter ønsker ikke å kommentere brevet overfor CNN, og dem amerikanske ambassaden i Stockholm har heller ikke ønsket å kommentere saken overfor Expressen.

I svaret fra Sveriges riksadvokat Petra Lundh, står det, i tråd med det Sveriges statsminister Stefan Löfven tidligere har sagt om saken, at hun ikke har mulighet til å blande seg.

– Jeg respekterer deres arbeid med å representere deres egne innbyggere, men, som jeg har forklart, har jeg ikke mulighet til, og vil derfor ikke, gjøre noe for å komme deg i møte på denne forespørselen, skriver hun blant annet.

