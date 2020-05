FÅR KJEFT: Det er ikke første gang Fie Laursen møter motstand fra influencer-kolleger. I forrige runde fikk hun kjeft for reklame for plastisk kirurgi. Foto: Linda Kastrup / Ritzau Scanpix

Fie Laursen får kritikk igjen: – Fungerer som prostitusjonssider

Den danske influenceren reklamerer for sugardating i sosiale medier. Dette får flere danske kjendiser til å reagere sterkt.

Fie Laursen (23) høster igjen kritikk for hva hun reklamerer for på sosiale medier. Influenceren er kjent fra reality-serier som «Paradise Hotel» og «Ex on the Beach» i Danmark, og har også mange norske følgere.

Tidligere i vinter haglet kritikken da hun avholdt en konkurranse på Instagram, hvor man kunne vinne en plastisk operasjon.

les også Hvem skal være influencernes vaktbikkje?

Lovte å ikke gjøre det igjen

Nå raser flere danske kjendiser etter at Laursen har reklamert for sugardating, bare måneder etter at hun lovte å aldri gjøre det igjen.

– Det var en kjempefeil. Det er virkelig dumt. Jeg tror bare at jeg ofte glemmer at det er barn som følger meg, sa hun til det danske radioprogrammet Kulturen i starten av mars.

Nå forklarer hun til VG at unnskyldningen var et resultat av presset hun følte, og ikke noe hun står for.

Torsdag postet influenceren en ny oppfordring på sin instagramprofil med over 300.000 følgere lød som følger:

«Hvis det sitter noen jenter over 18 der ute og tenker ’wow, jeg kunne hatt godt av litt luksus i hverdagen’, så kan dere enten gjøre som meg og selge truser, eller så dere kan også dra på sugardates i stedet (...)»

Så du denne?: Charli D'Amelio: – Det er ikke greit!

– Sidene fungerer som prostitusjonssider

Flere danske kjendiser har nå brukt sine egne instagramprofiler til å gå imot den kontroversielle influenceren.

– Hvis noe høres for godt ut til å være sant, så er det som regel det. Det med å møte fremmede er noe man skal være ekstremt forsiktig med. Jeg oppfordrer dere til å la være, sier Sofie Linde (under) som er programleder for Danmarks «X Factor» på sin Instagramprofil med over 560.000 følgere.

Videre legger programlederen til at hun mener Fie Laursen glemmer å nevne noe vesentlig i reklamen.

– Sugardating-hjemmesider fungerer også som prostitusjonssider (...) Man kan risikere å motta tilbud om direkte prostitusjon, altså seksuelle ytelser for penger. Et slikt dilemma ønsker jeg ikke at noen unge mennesker skal stå i.

Så du denne?: Jeffree Star får kritikk etter sminkelansering

– Vi kvinner må få gjøre akkurat det vi vil med våre kropper

– Sist jeg unnskyldte reklamen for sugardating var det kun på grunn av hatet jeg fikk, forteller Fie til VG.

– Jeg ble stresset og turte ikke stå for mine egne holdninger, forklarer hun.

Nå understreker Laursen at hun ønsker å stå for den hun er, og støtte kvinner som som velger å gå en annen vei ved å vise dem hvilke plattformer hun mener er trygge.

– Nå føler jeg hele Danmark har gått amok fordi jeg er på slike sider, og jeg ’slutshames’ igjen. Jeg mener vi kvinner må få gjøre akkurat det vi vil med våre kropper.

Det er flere kjendiser som skaper stort engasjement. I videoen under kan du se hvorfor rapperen 6ix9ine fikk nettet til å koke.

Publisert: 23.05.20 kl. 09:31 Oppdatert: 23.05.20 kl. 09:43

Les også

Fra andre aviser