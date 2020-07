STJERNE: Addison Rae (19) får sterk kritikk på sosiale medier denne uken. Foto: AFP/Jon Kopaloff

TikToker kritiseres for «blackface»

TikTok-stjerne Addison Rae (19) blir kritisert av følgerne sine etter hun sminket seg mørkere i huden.

Nå nettopp

Rae har nest flest følgere i verden på TikTok, med over 46 millioner følgere, ifølge The Sun. Denne uken er det en sminkevideo på Snapchat som vekket oppsikt. Videoen, som senere ble slettet, viser Addison med betydelig mørkere hudfarge.

Denne Twitter-meldingen er et eksempel på kritikken stjernen har fått den siste uken.

– Hvorfor sminker Addison Rae seg til en annen etnisitet rett foran oss uten at noen snakker om det?, skriver Twitter-brukeren.

Flere fans har delt videoen og kritiserer stjernen for «blackfishing», eller «blackface», som det også kalles. Konseptet «blackface» har blitt diskutert mye på sosiale medier i kjølvannet av Black Lives Matter-demonstrasjonene rundt om i verden. Det blir sett på som rasistisk, og flere kjendiser har fått kritikk for denne formen for sminke.

Dette gjelder også blant annet Kylie Jenner, som ble kritisert for å etterligne Beyoncé, skriver Teen Vouge. Hverken Jenner eller Rae har kommentert bildene offentlig.

I videoen under kan du se hvilke andre Hollywood-kjendiser som nå refses for blackface.

les også Ny stjerne kan forlate Hype House

19-åringen har også vært hemmelighetsfull rundt den mulige exiten fra TikTok-huset «Hype House». I mai skrev VG om spekulasjonene rundt flukten fra kollektivet.

Søstrene Charli og Dixie D’Amelio skal ha bekreftet at de ikke ønsket å være en del av «Hype house» lengre på grunn av for mye fokus på å tjene penger. Flere spekulerer dermed i om Addison Rae har fulgt de tidligere romkameratenes fotspor.

Publisert: 04.07.20 kl. 09:39

Les også

Mer om Tiktok Kylie Jenner

Fra andre aviser