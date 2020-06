JOBBER MOT RASISME: Den puertorikanskfødte modellen Joan Smalls. Foto: LUCAS BARIOULET / AFP

Supermodell donerer halve lønnen til BLM-bevegelsen

Joan Smalls tar grep og utfordrer samtidig motebransjen, som har blitt kritisert for å ikke gjøre nok mot diskriminering.

Nå nettopp

Supermodellen har bestemt seg for resten av 2020 så går halve lønnen hennes til Black Lives Matter, organisasjonen som har stått bak mange av demonstrasjonene mot rasisme og politivold etter at George Floyd døde i forbindelse med en pågripelse i Minneapolis.

Samtidig har hun, ifølge CNN, opprettet nettsiden DonateMyWage.org for å oppmuntre, spesielt dem i mote- og underholdningsbransjen, til å donere en selvvalgt prosent av lønnen til en organisasjon de selv velger.

Hun har tatt et oppgjør med diskriminering industrien hun selv er en del av.

– Jeg ser modellbyråer, blader og motemerker poste svarte skjermer fra instagramkontoene sine. Hva betyr det egentlig? Hva vil moteindustrien egentlig gjøre med det? Er det bare en trendgreie?

– Industrien som profitterer fra våre svarte og brune kropper, får inspirasjon fra vår kultur og musikk de har gått omveier rundt disse temaene, sier hun, og sier rett ut at moteindustrien har skuffet ved å være «tonedøve og insensitive».

Motebransjen har av flere blitt beskyldt for å feie diskriminering og rasisme under teppet, og for å posere med antirasistiske gester som å vise et svart instagram-bilde.

– Jeg tror ikke på at det er en intensjon om å skape endringer som betyr noe. Alle kan hoppe på BLM-bølgen akkurat nå på sosiale medier, men hva gjør du når du kommer hjem, på kontoret, med forretningsforbindelsene du har, sier Lindsay Peoples Wagner til CNN.

Tonedøvhet ble luksusmerket Gucci beskyldt for i fjor da de lanserte en svært dyr genser Genseren har hull til munnen, som mange mente minnet om såkalt «blackface».

I Norge har flere moteprofiler lansert «Mote mot rasisme», et marked hvor overskuddet går til antirasistisk arbeid.

Publisert: 24.06.20 kl. 04:53

