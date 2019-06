TOK KONTROLL: Skuespiller Bella Thorne skriver på sosiale medier at hun ble hacket og presset med private bilder. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Kom angivelige hackere i forkjøpet – la ut toppløsbilder

Den amerikanske skuespilleren Bella Thorne forklarer at hun la ut toppløsbilder på sosiale medier lørdag for å ta tilbake kontrollen fra dem som truet henne.

Nå nettopp







– Det siste døgnet er jeg blitt presset med mine egne nakenbilder. Jeg føler meg ekkel, jeg føler meg overvåket. Jeg føler at noen har tatt noe fra meg som jeg bare ville at en spesiell person skulle se, skriver skuespilleren i et notat som er lagt ut på hennes Twitter-konto.

Thorne: – Hadde bodd på gaten om jeg ikke fikk Disney-rollen

Thorne, som har flere enn 6,6 millioner følgere på Twitter, hevder at kontoen hennes ble hacket torsdag. Det ble lagt ut en rekke Twitter-meldinger, noen av dem med rasistisk innhold, som er ukarakteristisk for henne, skriver Hollywood reporter.

Nettsteder skriver at det ikke er klart hvorvidt Thorne har meldt hackingen og truslene til politiet.

– Jeg kan sove bedre i natt fordi jeg vet at jeg tok tilbake kontrollen. Du kan ikke kontrollere livet mitt og du vil aldri gjøre det, skriver hun i notatet.

Skuespiller Thorne slo for alvor gjennom i rollen som CeCe Jones i Disney-serien «Shake it up». I senere tid har hun vært å se i flere filmer og serier.

les også Bella Thorne bekrefter brudd med én av sine to kjærester

Flere kvinnelige kjendiser har fått private bilder spredt de siste årene, deriblant Jennifer Lawrence, Aubrey Plaza og Kate Upton.

De tre kvinnene var blant hundrevis av Apple-brukere som fikk kontoene sine hacket, skriver CNN. Fire menn har enten inngått forlik eller tilstått at de har tilegnet seg data ulovlig. Ingen av dem har vedgått at de har spredt private bilder.

Publisert: 16.06.19 kl. 21:52