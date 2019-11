SEMIFINALE: Victor Sotberg, Jørgine Vasstrand og Aleksander Hetland kjemper om finaleplassene. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Historisk jevnt i «Skal vi danse»

NYDALEN (VG) Semifinalistene som kjemper om finaleplassen har alle sammenlagt fått nøyaktig 351 poeng hver så langt i årets dansesesong.

De tre siste gjenværende deltakerne Victor Sotberg, Aleksander Hetland og Jørgine Vasstrand skal lørdag kveld kjempe om finaleplassen, men aldri før har det vært så jevnt mellom deltakerne.

Semifinalistene har fått nøyaktig 351 poeng hver når man legger sammen alle dommerpoengene til de individuelle dansene i alle programmene så langt, opplyser pressekontakt Siril Vatne Meling i TV 2 til VG.

– I løpet av 15 sesonger av «Skal vi danse» har det, basert på dommerpoengene, aldri vært så jevnt i sluttracet som det er i år. At alle tre har helt lik poengsum er smått utrolig, forteller Meling til VG.

Både YouTuber Victor Sotberg og svømmeprofilen Aleksander Hetland har danset seg til fire tiere de siste tre sendingene. Også treningsblogger Jørgine Vasstrand har danset seg til topps flere ganger i løpet av sesongen, og har blitt en stor favoritt blant både seerne og dommerne.

Deltakerne er imidlertid overraskende rolig før det braker løs.

– Jeg skal slappe av og kose meg fordi det er morsomme koreografier vi skal vise. Mer enn det kan jeg ikke gjøre, forteller Sotberg til VG.

Vasstrand er en av dem som slitt litt ekstra med nervene på sendingene, men forrige uke prøvde hun en ny taktikk.

– Jeg er ganske rolig egentlig, forrige uke la jeg ny strategi som funket veldig bra. I dag er bare å nyte. Går det ikke, så går det ikke.

Telenor-trøbbel rammer avstemning

Telenor har i over et døgn hatt en rekke tekniske problemer, hvor flere tjenester har vært utilgjengelig for kundene. Lørdag kveld er problemene fortsatt ikke løst - noe som vil ramme avstemningen under «Skal vi danse»-semifinalen, melder TV 2.

– I kveld vil det være mulig å stemme via TV2.no og SMS, men man kan ikke ringe inn via telefon for å stemme, sier PR- og mediesjef Jan-Petter Dahl i TV 2 til kanalen.

– Dette skyldes gårsdagens problemer hos Telenor. Det er ikke helt stabilt ennå, men vi har fått bekreftet at sms vil virke, sier Dahl.

