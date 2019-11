STOLT ONKEL: Skuespiller og tidligere fotballspiller John Carew har nylig blitt onkel, og sier selv han kanskje får flere barn på et tidspunkt. – Men det er ikke noe jeg tenker på nå, sier han under kveldens kjendisgalla til VG.

John Carew om å bli onkel for første gang: – Jeg er så forelsket

GAMLE LOGEN (VG) Skuespiller og tidligere fotballspiller John Carew jubler over sin nye rolle som onkel under Se og Hørs årlige kjendisgalla søndag.

Kveldens røde løper på Gamle Logen i Oslo var spekket med kjendiser i anledning Se og Hørs årlige kjendisgalla.

En av gjestene er skuespiller og tidligere fotballspiller John Carew som kunne røpe at han har blitt onkel for første gang, etter at hans lillesøster Elisabeth nylig fikk sitt første barn.

– Det er veldig fint, fantastisk. Jeg er så forelsket, jeg er så forelsket, sier Carew, som selv har en sønn på 15.

Han legger til:

– Det er digg at man kan være med kid'en et par timer, og så kan man dra. Det blir ikke de våkenettene, hehe, ler Carew.

Elden på kjendisfest

Også den kjente norske forsvarsadvokaten John Christian Elden ankom kveldes kjendisfest. Advokaten skal dele ut prisen «årets influencer» sammen med Linni Meister.

SMIL: Advokat John Christian Elden på rød løper sammen med kona Sol Elden. Foto: Trond Solberg, VG

VG spør advokat Elden om hvor mange klienter han har på kveldens arrangement.

– Alle! Særlig blant dere, ler han og peker på pressekorpset.

– Først og fremst artist

Årets programleder for gallaen er Stian «Staysman» Thorbjørnsen.

– Jeg er først og fremst artist, ikke først og fremst programleder, sier gallaens programleder Thorbjørnsen på vei inn til jobb, sammen med kona Tina (28).

Thorbjørnsen legger til:

– Hadde dette vært for noen år siden, hadde jeg freaket ut. Jeg tør ikke kalle meg programleder, er redd for å «jinxe» det, i det øyeblikk jeg kaller meg dét blir jeg vel pælmet ut av gullrekka, ler han.

PROGRAMLEDER: Stian «Staysman» Thorbjørnsen skal lede kveldens galla. I fjor var det Petter Pilgaard som ledet programmet. Foto: Solberg, Trond

Gravid på rød løper

– Det går mest i eplemost, sier NRK-profil Anne Rimmen, som er fire måneder på vei med sitt andre barn.

NRK-profilen sier de ikke vet kjønnet på barnet enda, men at formen er fin.

Når det gjelder å være gravid eller ikke gravid på rød løper, så er det ikke så stor forskjell, mener Rimmen og legger til:

– Men jeg har sikkert dratt hjem når de andre blir påseilet, smiler hun.

STRÅLER: T.v. Solveig Kloppen, Anne Rimmen, Lena Ellingsen og Pia Tjelta. Foto: Solberg, Trond

I løpet av kvelden skal det deles ut priser i årets TV-navn, årets kjendis, årets best kledde mann og kvinne, årets forbilde, årets kvinne, årets influencer og Wenche Foss’ Ærespris.

