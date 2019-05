FOLKSOMT: Titusenvis velger å starte sommerferien sin med et besøk på gratiskonserten VG-Lista Topp 20 på Rådhusplassen i Oslo. På den enorme scenen i fjor: Arif og Unge Ferrari. Foto: Frode Hansen, VG

Datoene for VG-lista spikret

Rydd plass i kalendere og almanakker. VG-lista-showet dundrer løs i landets tre største byer.

Nå nettopp







I Oslo vil konserten som vanlig holdes på Rådhusplassen fredag den 21.juni, samme dag som sommerferien starter for en haug med skoleelever landet rundt.

– Nytt av året er at vi kommer til å gjøre noen større grep rundt arenaen for å heve konsertopplevelsen. Vi kommer til å snu scenen 90 grader rundt slik at publikum ser ut mot fjorden og artistene på scenen. Konserten har blitt holdt på Rådhusplassen 21 år på rad med samme arenarigg, så dette blir første gangen vi gjør så store grep, sier prosjektleder for VG-lista, Vjollca Moazzem til VG.

Han er uvanlig taus om headlinere, programledere og artist-listen ennå. Men Moazzem lover kjente artistnavn.

– Når det gjelder artister så vil vi ikke avsløre noen navn helt ennå, men det vi kan si er at vi allerede har med oss store norske og internasjonale navn. Vi har spurt målgruppen vår om hvem de helst vil se. Uten å røpe for mye så kan vi si at det kan se ut til at mange ønsker blir oppfylt, mer enn antyder VG-lista-prosjektlederen.

SOMMERKROPPEN: Mads Hansen fikk en once-in-a-life-time-opplevelse da han inntok scenen på Rådhusplassen med låten «Sommerkroppen» i fjor sommer. Foto: Frode Hansen, VG

I Bergen holdes konserten på Festplassen den 3. juli.

I Trondheim holdes konserten på Kristiansten festning den 10. juli.

Det er 21. gangen VG-lista-konserten arrangeres på Rådhusplassen.

Gjenopplev hele VG-lista topp 20-konserten fra i fjor her.

Publisert: 10.05.19 kl. 07:13