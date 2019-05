FELLES VENN: Skuespiller, modell og healer Millana Snow. Foto: Shelby Gordon

Dette er kvinnen som introduserte prinsesse Märtha Louise for Durek Verrett

Skuespiller, modell og healer Millana Snow ringte sjaman Durek Verrett og sa han måtte møte Märtha Louise. – De er som skapt for hverandre.

Noen dager har gått siden prinsesse Märtha Louise og sjamanen Durek Verrett kunngjorde sin kjærlighet til hverandre på Instagram, og de har siden skapt overskrifter i både norsk og utenlands presse.

De har imidlertid til gode å la seg intervjue sammen om forholdet, og har vært hemmelighetsfulle rundt hvordan det hele startet.

– Fantastiske

På «Skavlan» i slutten av mars avslørte imidlertid prinsessen at de hadde blitt introdusert av en felles venn – Millana Snow.

Til VG er modellen, skuespilleren og healeren full av lovord om det ferske paret.

– De er fantastiske mennesker, og de kommer til å bringe med seg mye positiv endring, forteller Verretts mangeårige venn på telefon fra Los Angeles.

Dette er sjamanisme Betegnelse på person som står i sentral posisjon mellom menneskeverden og åndeverdenen.

Sjamanen er primært en religiøs leder

Sjamanisme er mer et religiøst kompleks enn en religion

Sjamanens funksjon skal være å forebygge sykdom, helbrede, veilede døde sjeler, spå

Det er funnet tegn på sjamanisme fra mer enn 30.000 år tilbake Kilder: SNL/Wikipedia Vis mer vg-expand-down

– Skjønner at folk er skeptiske

Snow har fått med seg kritikken som har kommet etter at prinsessen og Verrett sto frem som kjærester. Blant annet har sjamanen hevdet at han kan rotere atomer.

All kritikken har ført til at menighetsrådet snudde – og paret dermed måtte flytte foredraget de skulle holde i St. Petri-kirken i Stavanger.

Den selvutnevnte sjamanen har også hevdet at han ble diagnostisert med en uhelbredelig nyresykdom som førte til at han døde, og at han ble gjenfødt.

– Jeg skjønner at folk er skeptiske, dette er konsepter som er fjerne og nye. Men det vil jeg si, Durek er en fantastisk mann, han har hjulpet tusenvis av mennesker over hele verden, på en emosjonell og spirituell måte. Jeg håper at folk vil åpne seg for spirituell healing og energihealing, sier venninnen til VG.

Hun hevder det er en misforståelse at Verrett mener han kan kurere sykdommer, og sier hun er takknemlig for at VG stiller spørsmålet.

– Han ville aldri sagt at folk ikke skal gå til legen. Vi kaller det supplement, vi forteller folk at de skal gjøre som legen anbefaler, men ånden, følelser og sinnet er også viktig, sier hun, og forteller at det er det de jobber med.

Snow forteller at det nå er ett år siden paret møttes første gang. Det var kort tid etter hennes eget møte med prinsessen fra Norge.

– En venn av oss sa at vi måtte møtes. Vi bestemte oss for å møtes og gjøre healing-økter på hverandre. Det var fantastisk.

– Det var så kraftfullt, det var en av de beste healingøktene jeg har vært med på. Hun hjalp meg virkelig med å få sjelen og kroppen min mer i resonans med hverandre. Jeg følte meg tryggere i kroppen min, jeg følte meg sterk. Jeg vet det høres rart ut, ler hun litt unnskyldende.

Det første møtet

Allerede ved første møte sa hun til prinsessen at hun kjente en hun måtte møte – Durek Verret, forteller hun. Deretter ringte hun sjamanvennen sin.

– Jeg sa at han jeg hadde en venn, som tilfeldigvis var prinsessen av Norge, som jeg virkelig ville at han skulle møte. Han reagerte ikke egentlig, han sa bare «selvfølgelig». En uke senere ringte jeg og sa at det var veldig viktig at de møttes, forteller Snow.

Hun forteller at prinsessen deretter tok med seg noen venner og møtte Verrett hjemme hos ham i Los Angeles.

– De hadde en fantastisk forbindelse. Märtha fortalte meg at det føltes som om de hadde møttes før.

Snow forteller at hun ikke vet når prinsessen og sjamanen ble et par, men sier at forholdet deres ikke var romantisk i starten.

KJÆRESTER: Märtha Louise og Durek Verrett. Foto: PRINSESSE MARTHA LOUISE/INSTAGRAM

– Åndelig forbindelse

Da de alle tre møttes for første gang, mener Snow det var som om de hadde en gjenforening.

– Jeg er så takknemlig for at jeg fikk være den personen som introduserte dem.

– De har en virkelig åndelig forbindelse. Det er ikke bare et kjæresteforhold. Det er bare en av de tingene, når du bare føler det. Jeg tror de er som skapt for hverandre.

– Jeg håper det norske folk vil ønske ham velkommen. Han er veldig morsom og veldig unik, avslutter hun.

Publisert: 15.05.19 kl. 22:01 Oppdatert: 15.05.19 kl. 22:24