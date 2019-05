FORELDRE: Hertuginne Meghan og prins Harry ble foreldre til Archie tidligere i mai. Foto: Dominic Lipinski / PA Wire

CNN: Prins Harry og hertuginne Meghan tvunget til å forlate sitt hjem

Prins Harry godtar unnskyldning fra billedbyrå etter at de tok flere bilder av parets private bolig.

Det melder CNN.

Billedbyrået Splash News leide et helikopter i januar for å ta bilder av prins Harry (34) og Meghan Markle (37) sitt hus. Paret flyttet nylig inn i boligen i Frogmore Cottage, som ligger i nærheten av Windsor-slottet.

I en uttalelse, gjengitt av CNN, forteller Buckingham Palace at parets sikkerhet var i fare etter at flere bilder fra boligen ble publisert offentlig – blant annet i avisen The Times.

– Helikopteret fløy over huset på en lav høyde, slik at Splash News kunne ta bilder av både stue- og spiseområdet og direkte inn på soverommet, sier Buckingham Palace i uttalelsen.

Hertugen og hertuginnen har dermed ikke mulighet til å bo på eiendommen lenger, sier en kilde til CNN.

Splash News har beklaget hendelsen. I en uttalelse til Storbritannias nyhetsbyrå, erkjenner billedbyrået at situasjonen har vært en feilvurdering.

– Vi har tatt skritt for å sørge for at dette ikke blir gjentatt. Vi beklager overfor hertugen og hertuginnen for det vi har forårsaket, sier Splash News.

Prins Harry har akseptert den formelle unnskyldningen fra billedbyrået, melder Buckingham Palace.

Harry og Meghan, som nylig ble foreldre i mai, har flere ganger bedt pressen om å respektere privatlivet.

Publisert: 17.05.19 kl. 10:46 Oppdatert: 17.05.19 kl. 12:00