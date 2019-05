FØLGER MED: Kronprins Haakon, her fotografert under Business for peace summit ved Oslo rådhus tidligere denne måneden, sier han er i dialog med prinsesse Märthe om titulering. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Kronprins Haakon kommenterer «prinsesse»-kritikken

Kronprins Haakon Magnus bekrefter overfor NRK at han følger med på debatten rundt prinsesse Märtha Louises foredragsturné.

– Det er sånn at vi følger med på det som blir sagt og skrevet. Det vi ønsker er å ha en dialog med søsteren min, særlig om det som går på titulering og næringsvirksomhet, sier han til NRK tirsdag.

Det er første gang kronprinsen uttaler seg om prinsesse Märtha Louises mye omtalte virksomhet.

– Kongehuset har et godt samarbeid med mediene. Pressen gjør en viktig jobb i det norske samfunnet, sier kronprinsen til NRK.

Mandag startet prinsessen og kjæresten Durek Verrett sin workshop- og foredragsturné «The Princess and the Shaman» i København.

Der gikk prinsesse Märtha Louise ut mot pressens håndtering av saken:

– Dere har et valg i hvem dere er, hva dere vil skrive og hva dere vil dele. – Hvis hele livet ditt skulle bli lagt ut i pressen, ville du vært komfortabel med det?

Også Verrett har kritisert norsk presse på sin Instagram-profil.

Prinsesse Märtha Louise og den selvutnevnte sjamanen Durek Verrett kunngjorde sin kjærlighet til hverandre på Instagram forrige mandag, og har siden skapt overskrifter i både norsk og utenlandsk presse.

Forbrukertilsynet: Vil følge med på foredragsturné

Kritikken har ført til at menighetsrådet snudde – og paret dermed måtte flytte foredraget de skulle holde i St. Petri-kirken i Stavanger.

Torsdag i forrige uke skrev Fædrelandsvennen på lederplass at det er Märtha Louises sak hvem hun er kjæreste med, men at det angår hele samfunnet når de to bruker tittelen hennes i kommersiell virksomhet.

Da de to i forrige uke var gjester i God Morgen, Norge på TV 2 prinsesse Märtha Louise sier hun tidligere har diskutert å si ifra seg prinsessetittelen med sine foreldre, men at det ikke er aktuelt for henne nå.

Prinsessen og sjamanen skal reise rundt i Norge og Danmark og holde kurs i selvrealisering i mai, og i april stilte de opp på «Skavlan» for å snakke om dette. I ettertid gikk prinsessen ut mot måten programmet var klippet på.

Publisert: 21.05.19 kl. 19:41