BLE MAMMA: Belcalis Marlenis Almánzar, bedre kjent som Cardi B, ble mamma til en liten jente i fjor. Foto: Valerie Macon / AFP

Cardi B måtte avlyse konsert etter fettsuging

Legene skal ha oppmuntret artisten til å ikke opptre på konserten.

Belcalis Marlenis Almanzar (26), kjent under artistnavnet Cardi B, måtte avlyse Spring Bling-konsert på grunn av komplikasjoner etter en kosmetisk operasjon.

Det melder TMZ.

Den amerikanske rapperen skulle være hovedartisten under konserten i Maryland førstkommende fredag, men den har nå blitt utsatt. Arrangørene av konserten har meldt om at Cardi B vil opptre senere i september.

Kilder nære Cardi B forteller til TMZ at hun fikk komplikasjoner etter hun tok fettsuging og brystforstørrelse. Kildene har opplyst om at komplikasjonene ble så ille at hun ikke kunne opptre på konserten.

Legene til artisten skal ha oppmuntret 26-åringen til å ikke opptre under konserten, og anbefalt henne å ta fri et par uker – slik at hun kan komme seg.

Cardi B har vært åpen om kosmetiske operasjoner etter at hun fødte datteren Kulture Kiari Cephue i fjor.

Under en konsert tidligere denne måneden, skal rapperen ha sagt til folkemengden at «å flytte for mye på seg kunne ødelegge fettsugingen», skriver TMZ.

– Måtte sy vaginaen min

Den amerikanske rapperen er kjent for å være åpen om intime detaljer, og var heller ikke hemmelighetsfull rundt detaljene om fødselen i fjor.

– Det var definitivt hardere enn jeg hadde trodd. Hun ødela vaginaen min, sa hun, og la til:

– Ingen har sagt til meg at man må sy vaginaen min. Folk sier kun at når man føder, så gjør det vondt, sier hun.

Dette er Cardi B’s første barn, og ektemannen Offset sitt fjerde. Cardi B og Migos-rapperen giftet seg i september 2017.

