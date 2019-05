SAMMEN: Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon på andre dagen av «Bokbanen». Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Kronprinsesse Mette-Marit: – Håper jeg greier å holde ut dagen i dag

Kronprinsesse Mette-Marit er veldig glad for at hun er i form til å gjennomføre «Bokbanen» - med hjelp fra sin ektemann kronprins Haakon.

– Jeg må bare ta formen akkurat sånn som den er, så jeg gjør det jeg kan for øyeblikket – og jeg er veldig glad for at jeg var i form til å gjøre Bokbanen. Så håper jeg at jeg greier å holde ut dagen i dag, for dette er viktig for meg. Men vi får ta en dag av gangen, sier kronprinsesse Mette-Marit til VG underveis på dag to av hennes litterære reise gjennom Oslo med T-banen.

I går fortalte hun at kronprinsen først og fremst var med som stand-in – i tilfelle hun trengte hjelp underveis. Og på slutten av gårsdagen, ble det behov for det. Kronprinsen hoppet inn for å åpne showet på siste stopp på biblioteket på Majorstua.

– Ja, han gjorde det, sier Mette-Marit.

– Men jeg fikk jo fem minutters varsel eller noe sånt, så det gikk veldig fint, sier kronprins Haakon til VG.

– Det er godt å ha med Haakon på tur og kunne spørre om hjelp når jeg trenger det. Så det er jeg veldig glad for. Og så synes vi jo begge at det er mye koseligere å jobbe sammen, og det er fint å oppleve så mye som vi gjør sammen. Spesielt på denne turen, sier Mette-Marit som innrømmer at hun var helt ferdig etter første dag og alle opplevelsene.

STEPPET INN: Kronprins Haakon er med på «Bokbanen», og innledet en forfattersamtale onsdag. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Da vi var ferdige i går, så var jeg helt utslitt, men jeg var først og fremst veldig glad for at vi fikk det til. Jeg sitter igjen med stor takknemlighet for at vi fikk til Bokbanen – og blir fylt av glede over hva som finnes i byen vår, hva som skjer i byen vår – og hva vi kan være med på å skape i denne byen vår.

For kronprinsessen legger ikke skjul på at bøkene og litteraturen står høyt på prioriteringslisten fremover.

Slottet har tidligere opplyst at kronprinsessens helsetilstand trolig vil redusere hennes deltagelse sammenlignet med tidligere litteraturtog. I fjor høst fikk Mette-Marit påvist kronisk lungefibrose.

Kronprinsessens hovedmål med Bokbanen er å få unge til å lese mer. Selv savner både hun og kronprinsen å lese for barna som nå er blitt store.

– Ja, jeg savner å lese for barna. Vi har begge to lest for dem siden de var små, og det er en opplevelse jeg savner. Det skjer ikke så ofte nå, men noen ganger leser vi høyt for dem fortsatt – for eksempel i julen.

Tema som er blitt tatt opp underveis på Bokbanen er klima og kropp – og i går satt kronprinsparet på første rad mens P3-programleder Silje Nordnes snakket med forfatterne av «Gleden med skjeden» og «Manus om anus».

Kronprinsesse Mette-Marit tror slike samtaler kan gi folk trygghet og få svar på spørsmål de lurer på.

– De bøkene som er skrevet om kroppen er veldig viktige for at folk skal føle seg trygge på sin egen seksualitet og kropp. Mange unge i dag opplever kroppspress, og det er et samfunnsproblem som vi alle må ta ansvar for å stå i – og det kan vi bare gjøre med å være oss selv og være glad i oss selv, sier Mette-Marit til VG.

Med på dagens Bokbane var også alpinist Kjetil Jansrud – og kronprinsessen forteller at hun ringte ham selv for å invitere ham med.

– Jeg hadde nemlig hørt at han er så glad i å lese, og spesielt i fantasylitteratur. Så jeg spurte om han ville være med på samtalen med Siri Pettersen, en av våre største norske fantasy-forfattere. Han er jo forferdelig god på ski, men han bruker veldig mye tid på bøker når han ikke står på ski. Mer enn meg, til og med, og det skal godt gjøres. Han leser visst to bøker i uken. Han er også opptatt av at ungdom skal bli glad i å lese slik som han selv ble som ung.

