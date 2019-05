Pamela Anderson sammen med eksen igjen

SAMMEN: Pamela Anderson og Adil Rami på helgens moteshow i Monaco. Foto: Piovanotto Marco/ABACA / ABACA

Pamela Anderson (51) kom til motevisning i Monaco sammen Adil Rami (33).

TV-stjernen har nettopp gjenopptatt romansen med den franske fotballspilleren som hun brøt med på sensommeren i fjor.

De to ankom U*NITE i Amber Lounge i Monaco hånd i hånd fredag kveld. Med var også Andersons 22 år gamle sønn, Brandon Lee, som hun har med eksmannen Tommy Lee (56).

Trioen fant plass på første rad og poserte tilsynelatende villig for pressefotografene.

SØNNEN: Pamela Anderson omgitt av sønnen Brandon Lee og kjæresten Adil Rami. Foto: Piovanotto Marco/ABACA / ABACA

Anderson var iført fotside, hvit kjole, mens begge mennene hadde på seg sorte dresser.

Da Anderson og 18 år yngre Rami gjorde det slutt i fjor, var det etter ett år som kjærester. Den tidligere «Baywatch»-dronningen flyttet for en periode til Marseille i Frankrike for bo sammen med sin marokkanskfødte flamme.

Angivelig skal Rami ha fridd til skuespilleren like før idyllen brast. Anderson på sin side skal ha hatt kvaler over aldersforskjellen og at kjæresten ikke fikk tilbrakt nok tid med sine nyfødte tvillingsønner – som han fikk med en eks.

HÅND I HÅND: Adil Rami og Pamela Anderson på moteshowet i Monaco. Foto: Piovanotto Marco/ABACA / ABACA

Daily Mail skriver at Anderson og Rami fant tilbake til hverandre i mars i år.

Det er lenge siden Anderson var aktuell som skuespiller. De siste årene har hun tjent til livets opphold ved først og fremst ved å stille opp i ulike reklamekampanjer og takke ja til realityshow, PR-stunt og motevisninger.

Nylig gikk hun imidlertid ut og tok sterkt avstand fra reality-TV, som hun beskriver som «epidemi av vederstyggelighet».

