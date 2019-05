REAGERER: Tom Hugo Hermansen (t.v.) mener at juryordningen i Eurovision er moden for å bli avskaffet. – Det er subjektivt hva som er bra og dårlig, og da er det rart at noen få personer skal sitte og bestemme halvparten av hva et land skal gi av poeng, sier Hermansen. Her med Alexandra Rotan og Fred René Buljo Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

KEiiNO kritisk til juryordningen i Eurovision: – Rart at noen få skal bestemme

Det europeiske folkets favoritter i ESC fikk tekniske problemer under juryprøven, og lunken dom av juryen. KEiiNOs Tom Hugo Hermansen mener hele juryordningen bør avskaffes.

– Jeg er ikke noe tilhenger av juryordningen. I hvert fall ikke nå!

KEiiNOs primus motor ler, den type latter man kan koste på seg når man har gått på et nederlag og likevel høster suksess.

Tom Hugo Hermansen og de to andre i KEiiNO flyr høyt etter at de vant publikumsstemmene i Eurovision Song Contest lørdag. Men de vet også at de hadde vunnet hele konkurransen, om ikke det var for juryordningen.

– Det er subjektivt hva som er bra og dårlig, og da er det rart at noen få personer skal sitte og bestemme halvparten av hva et land skal gi av poeng, sier Hermansen.

– Det har jo alltid vært masse rykter om jurymedlemmer som blir bestukket og slikt, og det er så dumt. Så ordningen virker unødvendig. Og jeg tror kanskje det vil bli en ordentlig debatt om dette nå.

Frem og tilbake med juryer

Juryer har historisk vært dominerende i utfallet av ESC. I 1998 ble imidlertid telefonstemmer tatt bredt i bruk, med juryer som backup dersom telefonsystemet skulle svikte. Etter hvert ble også sms-stemmer benyttet, og i perioden 2004–2008 var ikke juryer involvert.

Fra 2009 til 2015 ble publikumstemmer og jurystemmer lagt sammen til én dom fra hvert land.

I 2016 ble nåværende system innført, hvor hvert land deler ut en jurydom og en publikumsdom.

– Man var redde for at rene telefonstemmer kunne manipuleres. Men nå har jo teknologien forandret seg ganske mye, sier Hermansen, og viser til avstemningsappen som blant annet legger begrensninger på antall stemmer man kan gi.

Det virkelig såre punktet for KEiiNO er at deres fremføring av «Spirit In The Sky» for juryene ble spolert av at skjermen gikk i svart ved to anledninger. Da bildet kom tilbake var kameraoperatøren i bildet.

Hermansen påpeker at det er vanskelig å vite om det ville vært noe forskjell eller ikke

– Det ble sendt ut en mail til juryene med et PS om at de ikke skulle la seg påvirke av at skjermen gikk i svart. Men musikk handler jo om å skape en følelse, og når du ikke får kontinuitet i opplevelsen kan du bli påvirket ubevisst.

TROR PÅ ET ANNET UTFALL: Tidligere artistansvarlig i Melodi Grand Prix, Jan Fredrik Karlsen, er tydelig på at bedre forhold under juryprøven kunne gitt KEiiNO et annet utfall i finalen. Foto: Janne Møller-Hansen

Tidligere artistansvarlig i Melodi Grand Prix, Jan Fredrik Karlsen, er tydelig på at bedre forhold under juryprøven kunne gitt KEiiNO et annet utfall i finalen.

Han hadde ansvar for de norske artistene under Eurovision fra 2015 til 2017. Karlsen mener juryprøven under Eurovision ikke bare er en prøve, men en eksamen.

– Å ikke ha optimale forhold under denne sendingen er ikke bra, hverken for egenfølelsen eller opptredenen. Om det hadde gjort utfallet annerledes er umulig å si, men det er snakk om små marginer, sier Karlsen.

Under juryprøvene skal fagjuryer fra hele Europa vurdere de forskjellige artistene og deres opptredener.

– Det var ikke mye som skulle til før avstemningen lørdag hadde tippet i vår favør. Det føles urettferdig at prøvene ikke var optimale, mener Karlsen.

– Kan sette juryen ut av spill

NRKs delegasjonsleder til ESC, Stig Karlsen, var blant dem som måtte bite i seg at KEiiNOs juryprøve ble kompromittert.

– Det kjedelige med tekniske problemer underveis er at man setter juryen litt ut av spill. Det kan påvirke helhetsinntrykket, sier Karlsen.

– Når det er sagt, så fokuserer vi nå bare på det gode resultatet, og det faktum at KEiiNO vant folkestemmene. Det er helt fantastisk.

NRK klaget til arrangøren av Eurovision Song Contest, etter juryprøven i Tel Aviv. Ifølge NRK var det feil ved TV-bildene, noe som førte til at rikskringkasteren ba om å få gjøre opptredenen på nytt.

Dette ble avvist, og NRK valgte å sende inn en formell klage, som ble avvist av Den europeiske kringkastingsunionen (EBU).

– Vi er skuffet over avgjørelsen, men EBU må få gjøre sine vurderinger, og ta de valg de mener er rett, sier Stig Karlsen.

Tidligere MGP-artistansvarlig Per Sundnes tror ikke feilen under juryprøven nødvendigvis kostet KEiiNO seieren:

– Juryen skal være proff, de vet at det kan skje feil og får beskjed dersom det oppstår tekniske problemer. Jeg tror det har mer å si hvem som faktisk sitter i juryen, sier Sundnes.

– Jeg synes det er rart at oppfatningen til juryen er så annerledes enn folkets oppfatning. Det interessante her er hvem som sitter i juryen og hvor godt de representerer folket.

Eurovision-sjef Jon Ola Sand sier at ordningen i dag fungerer bra, og at det ikke er planer om endringer.

– Men samtidig skjønner vi at KEiiNO er litt kritiske til ordningen med tanke på det som skjedde lørdag, sier Sand til VG.

Han understreker at de som sitter i juryen er profesjonelle og kompetente og at alle parter, også kringkasterne, er godt fornøyd med ordningen.

– Men det vi har diskutert er vektingen mellom publikumsstemmer og juryene. Nå har vi 50/50 og det synes vi fungerer godt, sier Jon Ola Sand.

Publisert: 20.05.19 kl. 12:38 Oppdatert: 20.05.19 kl. 13:25