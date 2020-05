STJERNEPAR: Gigi Hadid og Zayn Malik på Met-gallaen i 2016. Foto: EDUARDO MUNOZ / REUTERS

Gigi Hadid bekrefter babynyhet og røper «cravings»

Overfor talkshowverten Jimmy Fallon bekrefter supermodellen at hun og artisten Zayn Malik venter sitt første barn.

– Vi skulle selvsagt ønske at vi kunne kunngjort dette på våre egne premisser, men vi er veldig spente og glade for alle lykkønskninger og støtte sier Hadid til Fallon i et videointervju lagt ut av «The Tonight Show» på YouTube.

Tidligere i uken meldte flere amerikanske medier at superparet Gigi Hadid (25) og Zayn Malik (27) venter barn.

Til Fallon avslører Gigi også hvilken såkalt «craving» hun har hatt hittil i svangerskapet:

– Everything Bagel! Jeg spiser én om dagen, sier Hadid, og forteller at bursdagskaken da hun nylig feiret sin 25-årsdag var formet som nettopp en everything bagel.

En everything bagel er en bagel med alle de mest populære bagel-toppingene, blant annet valmuefrø, sesamfrø, løk- og hvitløksflak.

Gigi Hadid er en av verdens fremste supermodeller, og har gått på flere prestisjetunge catwalker og prydet en lang rekke magasiner.

Malik fikk sitt store gjennombrudd i boybandet One Direction, men forlot gruppen i 2015 for å satse på en solokarriere.

Superparet ble først sammen i 2015, men i 2018 valgte de å gå hver til sitt. Kun én måned senere ble de avbildet kyssende i New York.

I januar 2019 ble det slutt for andre gang, før de igjen fant tilbake til hverandre mot slutten av året.

